موريتانيا تسجل هدفا مارادونيا قبل الخسارة أمام أنغولا

المصدر: وكالات

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سجلت موريتانيا هدفا مارادونيا قبل الاستراحة قبل أن تنهار في بداية الشوط الثاني لتخسر 3-2 أمام أنغولا التي سجل لها جيلسون دالا مهاجم الوكرة ثنائية في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم اليوم السبت.

وضع دالا أنجولا في المقدمة في الدقيقة 31 بعد أن استفاد من سوء تشتيت للدفاع بعد ركلة ركنية ليسدد الكرة مباشرة في الشباك بعد أن ارتطمت بالأرض.

وكلل أعمر سيدي بونا انتفاضة قوية لموريتانيا بعدما أدرك التعادل بواحد من أجمل الأهداف في البطولة حتى الآن في الدقيقة 43 حيث انطلق من نصف ملعب أنجولا ليراوغ خمسة لاعبين ويضع الكرة بيسراه بشكل رائع في الشباك.

وانهار منتخب موريتانيا بعد مرور خمس دقائق من بداية الشوط الثاني ليضاعف دالا الغلة لأنجولا بهدف جميل طبق الأصل من هدف موريتانيا حيث توغل من نصف ملعب المنافس وراوغ أكثر من لاعب قبل أن يهز الشباك.

وأضاف جيلبرتو الهدف الثالث في الدقيقة 53 بتسديدة من داخل المنطقة اصطدمت بمدافع قبل أن تدخل الشباك مستغلا ارتباكا دفاعيا.

وقلص أبو بكاري كويتا الفارق لموريتانيا بتسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 59 أخفق الحارس في التعامل معها.

ورفع منتخب أنغولا رصيده إلى أربع نقاط بالتساوي مع منتخب بوركينا فاسو الذي تعادل 2-2 مع الجزائر في وقت سابق اليوم.

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