مدرب السنغال يدخل المستشفى بعد الفوز على الكاميرون بكأس الأمم الأفريقية

المصدر: وكالات

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ذكرت وسائل إعلام اليوم السبت أن مدرب السنغال أليو سيسيه دخل المستشفى في ياموسوكرو لأسباب غير معلنة بعد فوز فريقه 3-1 على الكاميرون ضمن المجموعة الثالثة بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

وتم إدخال سيسيه للمستشفى في وقت متأخر من أمس الجمعة بعد فوز السنغال في مباراتها الثانية بالبطولة المقامة في ساحل العاج، وهي النتيجة التي ضمنت لها مكانا في الدور التالي.

ويتولى سيسيه، الذي أمضى الليلة الماضية في المستشفى بحسب قناة كانال بلس الفرنسية، تدريب منتخب بلاده منذ 2015 وقاده للفوز بكأس الأمم في نسختها الأخيرة قبل عامين.

كما تولى المدرب البالغ من العمر 47 عاما تدريب الفريق في آخر نسختين من كأس العالم.

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