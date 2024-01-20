مصرع ثلاثة مشجعين في احتفالات الجماهير الغينية بالفوز على غامبيا في كأس أمم إفريقيا

المصدر: وكالات

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لقي ثلاثة اشخاص حتفهم وأصيب العشرات في حوادث سير في مدينة كوناكري، وذلك اثناء احتفالات جماهير منتخب غينيا عقب الفوز على غامبيا 1-0 ضمن كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة في ساحل العاج، حسب ما أفاد مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس.

واصطدمت سيارتان تسيران بسرعة عالية بعضهما البعض، ما أدى الى مقتل ثلاثة أشخاص خلال الاحتفالات، حسب ما أشار مصدر في الشرطة المحلية.

وشهدت مدينة كوناكري احتفالات كبيرة حيث امتلأت شوارعها بالدراجات النارية والمشجعين الذين تنقلوا عبر السيارات، وأصيب خلالها عشرات الاشخاص وفقا لما كشف المصدر ذاته.

وخرج المشجعون الغينيون إلى الشوارع عقب نهاية المباراة التي أقيمت في ياموسوكرو بمواجهة غامبيا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة، حيث وضع الفوز المنتخب الغيني على مشارف التأهل الى الدور الثاني من المسابقة القارية.

وكانت غينيا قد تعادلت مع الكاميرون 1-1 افتتاحا، علماً انها ستواجه السنغال حاملة اللقب الثلاثاء في ختام دور المجموعات.

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