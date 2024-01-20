بسبب المغرب..إيقاف وإقالة مدرب تنزانيا بعد مباراة واحدة في كأس أمم إفريقيا

المصدر: وكالات

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استبدلت تنزانيا مدربها عادل عمروش بعد مباراة واحدة فقط في كأس الأمم الإفريقية عقب إيقافه من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ثماني مباريات بسبب تصريحاته ضد المغرب.

وقال الاتحاد التنزاني في بيان: أوقف "كاف" المدير الفني للمنتخب عادل عمروش لمدة 8 مباريات بقرار صادر من لجنة الانضباط، وذلك بسبب شكوى مقدمة من الاتحاد المغربي لكرة القدم.

وكان المدرب الجزائري أطلق اتهامات خطيرة ذكر فيها أن الاتحاد المغربي برئاسة فوزي لقجع بات قوة ضاربة في إفريقيا، لكون لقجع يدير الأمور في كرة القدم الإفريقية.

كما أعلن الاتحاد التنزاني إقالة عادل عمروش من تدريب المنتخب الأول.

وخسر منتخب تنزانيا مباراته الأولى في كأس إفريقيا بثلاثية أمام المغرب، ومن المقرر أن يلاقي زامبيا، يوم الأحد، ضمن الجولة الثانية لمواجهات المجموعة السادسة.

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