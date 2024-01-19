الرأس الأخضر تهزم موزمبيق بثلاثية وتبلغ دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا

المصدر: وكالات

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تأهل منتخب الرأس الأخضر إلى دور الستة عشر من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حاليا في كوت ديفوار، وذلك بعدما فاز على موزمبيق 3 /صفر، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية من البطولة.

وأصبح منتخب الرأس الأخضر، أول منتخب يضمن تأهله إلى الدور المقبل، بعدما رفع رصيده إلى ست نقاط في المركز الأول ليضمن الصعود للدور المقبل كمتصدر، فيما تجمد رصيد منتخب موزمبيق عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير.

ويحتل المنتخب المصري، منافس الرأس الأخضر في الجولة المقبلة، المركز الثاني برصيد نقطتين، ويأتي خلفه منتخب غانا برصيد نقطة واحدة في المركز الثالث.

وجاء ذلك التأهل ليصبح الثالث في تاريخ مشاركات الرأس الأخضر بالبطولة، بعدما نجح في ذلك في أول مشاركة له في تاريخه في نسخة عام 2013 بجنوب أفريقيا، وكذلك في نسخة 2021 في الكاميرون.

وتقدم منتخب الرأس الأخضر في الدقيقة 30 عن طريق بيبي، قبل أن يضيف ريان مينديز الهدف الثاني في الدقيقة 58، فيما سجل كيفن بينا الهدف الثالث في الدقيقة 69.

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