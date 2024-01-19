أكد إصابته في أوتار الركبة.. كلوب يبرئ صلاح من تهمة الهروب

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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علق الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، على إصابة لاعبه محمد صلاح، مؤكداً أن الإصابة التي ضربت قائد الفراعنة، جاءت في أوتار الركبة، خلال مشاركته مع منتخب بلاده مصر في مباراة غانا، أمس الخميس، بالجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وكان صلاح تعرض لإصابة خلال موقعة مصر وغانا التي انتهت 2/2، وغادر على أثرها الملعب مصابًا قبل نهاية أحداث الشوط الأول، وصرح الجهاز الطبي لمصر أن الإصابة في العضلة الخلفية، وتبدو إنها خفيفة، إلا أن الإعلام الإنجليزي أكد إنها في أوتار الركبة، وهو ما صرح به كلوب أيضاً.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ليفربول وبورنموث، المقرر إقامتها الأحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي: "تحدثت معه الليلة الماضية، وقلت له أنت بحاجة إلى مزيد من تقييم الإصابة، وهذا ما يفعلونه الآن وبعد ذلك سنعرف المزيد، بالطبع كانت هناك صدمة في تلك اللحظة، يا إلهي، ما هذا؟".

وأكمل: "الأمر كان مثل التعرض لضربة شديدة، هذا النوع من إصابات أوتار الركبة يكون بطريقة مختلفة، ولا يزال يشعر بها، نعلم جميعًا أنه نادرًا ما يخرج صلاح أو يحتاج إلى الخروج، لذلك هناك بالتأكيد شيء ما وسنرى، لكن ليس لدي المزيد من المعلومات في الوقت الحالي".

وعندما سُئل كلوب عما إذا كان ليفربول سيرسل طاقمًا طبيًا لعلاج صلاح، فأجاب: "سنرى، ذلك يعتمد على التشخيص، سيكون هناك فحص بالموجات فوق الصوتية وسيخضع لأشعة بالرنين المغناطيسي كذلك، وبعد ذلك سنرى ما تخطط له مصر".

وكان خروج صلاح قبل منتصف المباراة، دفع بعض الجماهير لإلقاء الاتهامات عليه بالهروب من اللقاء، إلا أن تصريحات كلوب جاء في الوقت المناسب تماماً بالنسبة لقائد الفراعنة، لتبرئه أمام الرأي العام.

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