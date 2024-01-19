أوناحي يستغل مباراة غانا لتبرئه نفسه من تهمة الإساءة إلى مصر (صور)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أثار احتفال عز الدين أوناحي لاعب وسط منتخب المغرب، الكثير من الجدل، بعد هدفه مع منتخب بلاده في شباك تنزانيا، ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وظهر أوناحي في احتفاله وكأنه يبكي (بطريقة ساخرة)، الأمر الذي جعل البعض سواء إعلامياً أو جماهيرياً، يشير إلى أن أوناحي يقصد إهانة المصريين باحتفاله، خاصة بعد التصريحات التي أدلى بها اللاعبين والمسؤولين في الكرة المصرية، تعليقاً على ما قاله اللاعب المغرب قبل انطلاق البطولة، بأن منتخب مصر متواضع وحقق البطولات الإفريقية السبع من قبل بمحض الصدفة، كونه يعرف يدير اللقاءات ولا يلعبها، من خلال إحراز هدف من ركلة ثابتة، ثم يتبع سياسة السقوط على الأرض حتى نهاية المباراة.

وسرعان ما رد أوناحي على الاتهامات الموجه له بإهانة المصريين، حيث نشر عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، صورة له أثناء متابعته لمباراة مصر وغانا بالأمس، ووضع عليها علم مصر مع المغرب، في إشارة إلى دعمه للفراعنة خلال اللقاء.

ومن جانبه؛ أكد وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب، خلال تصريحات إعلامية من كوت ديفوار، أن تصريحات أوناحي قبل البطولة تم تضخيمها، مشيراً إلى أن احتفال اللاعب لم يقصد به مصر.

وقال الركراكي: "المصريون يقدمون كرة جميلة ولديهم لاعبين كبار، وأقول للجميع لا تضخمون الأمر، أوناحي أجرى مقابلة قبل كأس أمم إفريقيا، وتحدث عن طريقة لعب مصر، وهو يحترمهم والاحتفال لا علاقة له بالتصريحات".

وأردف: "أنا أحترم مصر والشعب المصري وأتمنى لهم الفوز".

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