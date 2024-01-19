تأكيدات إنجليزية بخطورة الإصابة.. أوتار الركبة تضرب محمد صلاح

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن بالنسبة للمنتخب المصري، الذي يقدم أداء متواضع في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، التي تجرى منافساتها حالياً في كوت ديفوار.

وفي الوقت الذي كان يبحث فيه الفراعنة عن الفوز الأول في البطولة بعد التعادل مع موزمبيق 2/2 في لقاء الجولة الأولى، وقعوا في فخ التعادل للمرة الثانية بنفس النتيجة، وكانت أمام غانا هذه المرة، كما تعرض قائد الفراعنة ونجم نادي ليفربول محمد صلاح للإصابة، دفعت روي فيتوريا مدرب مصر لاستبداله اضطرارياً قبل نهاية أحداث الشوط الأول.

وأكدت بعض الصحف العالمية، على رأسها صحف إنجلترا، أن إصابة صلاح في أوتار الركبة، وستؤدي إلى غيابه من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، ما يعني نهاية مشواره في بطولة إفريقيا، وهي عكس التصريحات التي خرجت من الجهاز الطبي لمصر، الذي أكد أن إصابة صلاح في العضلة الخلفية وتبدو خفيفة، مشيرة إلى أن جماهير ليفربول تصلي منذ ليلة أمس داعية أن تكون الإصابة خفيفة.

وعلقت صحيفة "إل موندو ديبورتيفو": "صلاح سقط مصاباً وترك الملعب باكياً"، مشيرة إلى أن إصابته عادة تعني غيابه عن الملاعب أسبوعين أو ثلاثة أسابيع على الأقل.

وفيما يلي نرصد تعليقات الصحف الإنجليزية والإسبانية، حول موقعة مصر وغانا وإصابة محمد صلاح:

• "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية

"أصيب مهاجم ليفربول وقائد المنتخب المصري في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول، سقط اللاعب رقم 10 على أرضية وخلع شارة القيادة وطلب التغيير، وتتضاعف المشاكل بالنسبة للفراعنة بقيادة روي فيتوريا، الذي تعادل في مباراته الأولى أمام موزمبيق، ومع التعادل أمام غانا أصبح من الصعب للغاية التأهل إلى المرحلة التالية، والأكثر من ذلك بالنظر إلى أنه إذا طالت فترة إصابة "مو" فسيخسر الفراعنة مشاركة قائدهم في المباريات المقبلة، لأن الإصابات من هذا النوع عادة ما تعني بقائه بالخارج أسبوعين أو ثلاثة أسابيع على الأقل".

وتابعت: "حالة محمد صلاح البدنية تثير قلق كل من مصر وليفربول، الذين يرون كيف يمكن أن يفقدوا نجمهم لفترة من الوقت، ويلعب منتخب الفراعنة دورًا ضعيفًا إلى حد ما في أمم أفريقيا، حيث يقدم كرة قدم دفاعية للغاية ولا يكاد يصنع أي فرص".

• صحيفة "مترو" الإنجليزية

"أعرب نادي ليفربول عن قلقه بشأن لياقة محمد صلاح بعد خروجه من الملعب بسبب إصابة في أوتار الركبة خلال كأس أمم إفريقيا، سقط الجناح المتألق دون أن يكون أحد حوله وبدا في حالة ذهول واضح عندما غادر الملعب، على الرغم من أنه عاد إلى خط التماس ليهتف لمنتخب بلاده في وقت لاحق".

وأكدت: "كل الأنظار تتجه الآن نحو صلاح، جماهير ليفربول تصلي حتى لا يتعرض نجمهم لإصابة خطيرة للغاية أثناء محاولتهم الفوز بلقب الدوري الإنجليزي".

• "ديلي ميل" الإنجليزية

"محمد صلاح كان على وشك البكاء بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة، مشجعو ليفربول تحسروا على حظهم السيء بشكل لا يصدق، قبل عودة لاعبهم للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي".

وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن محمد صلاح قاوم دموعه عندما تم استبداله في نهاية الشوط الأول، ويأمل مدرب ليفربول يورغن كلوب أن تكون الإصابة ليست خطيرة، مع تقدم فريقه بنقطتين فقط على مانشستر سيتي وأستون فيلا، في صدارة جدول الدوري الإنجليزي.

• صحيفة "الغارديان" الإنجليزية

"صلاح تعرض لإصابة في أوتار الركبة خلال تعادل مصر مع غانا، وينتظر مشجعو مصر وليفربول بقلق لاكتشاف مدى المشكلة بعد أن غادر اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا الملعب في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول".

وقالت الصحيفة الإنجليزية على انفعال محمد صلاح على حكم المباراة خلال مشاركته وقبل خروجه مصابًا: "كان صلاح، قد دخل في وقت سابق في مشاجرة غاضبة مع الحكم بيير أتشو بعد سقوط عمر مرموش داخل منطقة الجزاء، وبدا أنه يطالب بركلة جزاء على الرغم من احتساب ركلة حرة ضد مرموش، وربما كان صلاح محظوظاً لأنه لم يحصل على البطاقة الصفراء بسبب احتجاجاته الشديدة".

• صحيفة "التلغراف" الإنجليزية

"تم استبدال محمد صلاح بسبب الإصابة في مباراة مصر مع غانا، سقط صلاح على الأرض بسبب إصابة عضلية واضحة، وبعد أن خضع للعلاج لفترة وجيزة من قبل الطاقم الطبي المصري، سلم شارة القيادة إلى المدافع أحمد حجازي ليحل محله مصطفى فتحي".

• "ميرور" الإنجليزية

"اضطر محمد صلاح إلى الخروج بسبب الإصابة في كأس أمم إفريقيا، ليثير قلق ليفربول في السباق على اللقب، صلاح خرج قبل لحظات من نهاية الشوط الأول بسبب إصابة في أوتار الركبة، وقد وساه زملائه، وتأمل مصر في عودة صلاح للمشاركة في مباراتها الثالثة والأخيرة بالمجموعة أمام الرأس الأخضر يوم الاثنين".



• "ذا صن" الإنجليزية

اضطر محمد صلاح إلى مغادرة مواجهة مصر وغانا بسبب الإصابة، كان على نجم ليفربول أن يقاوم دموعه عندما غادر الملعب وهو ممسك بأوتار الركبة، ويخشى مشجعو ليفربول الآن من الأسوأ، خرج صلاح من الملعب في نهاية الشوط الأول، لكن مدرب مصر روي فيتوريا قال بعد المباراة إنه لا يعتقد أن الإصابة خطيرة".

• "آس" الإسبانية

"صلاح مصاب وقدوس يتوهج، اضطر مهاجم ليفربول إلى المغادرة قبل نهاية الشوط الأول بسبب آلام في العضلة الخلفية، وسجل محمد قدوس، لاعب وست هام هدفين رائعين أبقيا فريقه على قيد الحياة، وهناك العديد من المنتخبات الأفريقية التي لديها نجوم يلعبون بشكل فردي حيث يمكنهم الفوز بالمباريات بمفردهم وصناعة الفارق، وكلا الفريقين اليوم كان لهما نجمان أحدهما أصيب والآخر سجل هدفين، الأول كان صلاح الذي طلب التغيير قبل الاستراحة للإصابة، والثاني قدوس، الذي لم يتمكن من لعب المباراة الأولى، بسبب مشاكل بدنية والذي شارك في الوقت المناسب ليسجل هدفين ويبقي غانا على قيد الحياة".

• صحيفة "سبورت"

"إنذار صلاح! تم استبداله بسبب الإصابة في أمم إفريقيا، القلق التام في ليفربول وفي مصر، محمد صلاح طلب التغيير خلال مباراة فريقه أمام غانا في كأس إفريقيا، عندما كانت النتيجة 0-0، ألقى الجناح بنفسه على الأرض ولمس ساقه وطلب التغيير، وحدث ذلك خلال الوقت المحتسب بدل الضائع في الشوط الأول، ورد روي فيتوريا مدرب منتخب مصر سريعًا بإشراك مصطفى فتحي بدلًا من لاعب ليفربول، وكانت الدراما أكبر عندما سجل محمد قدوس، بعد ثوانٍ قليلة من استبدال صلاح، لتصبح النتيجة 0 -1 لغانا وترك «مو» منتخب الفراعنة في وضع حرج، ويمكن أن يتحقق خوف يورغن كلوب، الكبير إذا لحقت إصابة كبيرة لصلاح، في فترة مهمة من الموسم الحالي، فإن خسارة نجمهم الكبير ستكون بمثابة انتكاسة كبيرة للريدز"

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