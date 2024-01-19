هروب لن يغفره التاريخ.. الانتقادات تلاحق محمد صلاح بعد موقعة غانا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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جاءت بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، كما لم يكن يحلم بها محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم نادي ليفربول الإنجليزي، حيث بدأ الفرعون المصري منافسات البطولة القارية متمنياً اقتناص النجمة الثامنة الإفريقية في تاريخ مصر بشكل عام، والأولى له دولياً بشكل خاص.

وبعد النتيجة المخيبة للمصريين أمام موزمبيق والتعادل 2/2 بلقاء الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023، حقق منتخب مصر تعادلاً آخر بشق الأنفس أمام غانا في لقاء الجولة الثانية، رغم حاجته الماسة للنقاط الثلاث من أجل التقدم خطوة نحو التأهل إلى دور الـ 16 من البطولة القارية.

ولم تنته ليلة السقوط أمام غانا عند حد نتيجة التعادل بالنسبة لصلاح، بل تعرض للإصابة خلال اللقاء، أدت إلى خروجه من أرضية الملعب قبل نهاية أحداث الشوط الأول، وسط غموض حول حجم هذه الإصابة التي تبدو إنها في العضلة الخلفية.

واستمرت ردود الأفعال القاسية من الجماهير المصرية صوب صلاح، التي بدأت منذ التعادل مع موزمبيق واستمرت للمباراة الثانية على التوالي، حيث أكدت في تعليقاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن خروج صلاح كتب شهادة ميلاد جديدة لمنتخب مصر وحرر زملائه في الملعب، وأدى إلى ظهور إمكانياتهم واللعب بأريحية، الأمر الذي ترتب عليه العودة في النتيجة مرتين، الشيء نفسه مع محمد النني لاعب أرسنال الذي نال انتقادات لاذعة هو الآخر، إذ طالبت الجماهير بعدم الدفع به خلال المباريات المقبلة.

ووجهت بعض الجماهير اتهامات صريحة لمحمد صلاح، بالهروب من اللقاء بإرادته، مؤكدة أن اللاعب سليم وكان باستطاعته استكمال المباراة، وجاءت تعليقاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كالتالي:

• "محمد صلاح عندما يلعب مع منتخب بلاده يصبح لاعب آخر لدرجة تتساءل وتقول، هل هذا اللي يلعب في ليفربول؟ أما بالنسبة لمحمد زيدان كان عكسه تماماً لما كان يلعب مع مصر (مهاري - هداف - يقاتل في الملعب)، بالنسبة لي أشوف إنه أفضل من محمد صلاح بمليون مرة، مع احترامي لمسيرته في أوروبا".

• "خرج صلاح وخرج النني فعاد لنا منتخب مصر"

• "أتمنى لا صلاح ولا النني، أشوفهم في المنتخب تاني، ونلاعب لاعيبة رجالة وبتقدر المنتخب"

• "صلاح أبداً مش مصاب، حتى لو مصاب يا صلاح، ده مش توقيت خروج، الرجالة زمان كانت بتتصاب في الملعب وتكمل، ما بالك أنت كابتن منتخب مصر، مش عايز أقول متخاذل لأنها كلمة كبيرة جداً، ولكن هقول أنه هروب تاريخي لن ولم يغفره التاريخ"

• "الموضوع مطلعش رطوبة، الموضوع طلع صلاح والنني، يارب نفهم بقى أصلها مش بالعافية"

وفي نفس الوقت، قامت مجموعة أخرى من الجماهير، بالدفاع عن صلاح، مؤكدة إنه لا يستحق كل هذا الهجوم الذي يتعرض له، وجاءت تعليقات هذه المجموعة كالتالي:

• "مش عارف ليه إحنا الشعب الوحيد اللي يحب دايمًا يحطم أي حاجه حلوة بينا، محمد صلاح نجم عالمي وهيفضل نجم مصر والعالم، وأعتقد أن اللي زي صلاح مبيخرجش من الملعب غير للشديد القوي والكل عارف كدة،

بلاش القسوة على فخر العرب وفخر الدنيا كلها"

• "أكثر شيء مضحك هو اتهام صلاح إنه خرج وكان غير مصاب"

• "سبحان الله، هو نفسه صلاح اللي لو كان بيخرج بسبب الخسارة كان خرج في مباراة 1/6 ضد غانا، أو خرج ضد الخمسة من مدريد، أو ادعى الإصابة في مباراة الـ 7-2 ضد أستون فيلا"

• "والله محمد صلاح مش بيتهاجم عشان كرة القدم، صلاح بيتهاجم عشان في مجموعة حاقدة مش بتحبه على المستوي الشخصي

ودافع الإعلامي المصري إبراهيم عبد الجواد عن صلاح، ورد على الانتقادات الموجهة له، حيث قال: "ده ثروة بالنسبة للكرة الإنجليزية، ايه اللي دخلك في نيته؟".

ورفع منتخب مصر رصيده إلى نقطتين، بينما حصد منتخب غانا أول نقطة له في كأس أمم إفريقيا 2023، ويختتم الفراعنة مبارياتهم في الدور الأول للبطولة الإفريقية بمواجهة الرأس الأخضر الإثنين المقبل، حيث باتوا مطالبين بالفوز إذا أرادوا الصعود رسمياً إلى دور الـ 16، فيما تلعب غانا مع موزمبيق في إطار منافسات نفس الجولة.

ترتيب مجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا 2023

الرأس الأخضر 3

مصر 2

موزمبيق 1

غانا 1

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