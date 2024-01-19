لم تكن تمنعه من استكمال المباراة.. الكشف عن طبيعة إصابة محمد صلاح

المصدر: البيان

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تعادل منتخب مصر مع نظيره غانا بنتيجة 2/2، بالجولة الثانية من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، في لقاء مثير، شهد مغادرة محمد صلاح قائد الفراعنة ونجم نادي ليفربول، للقاء اضطرارياً بسبب الإصابة.

وسقط صلاح على الأرض وظل مستلقياً لثوان، وبعد تدخل الجهاز الطبي لمنتخب مصر، خرج صلاح من أرضية الملعب، وقام بتسليم شارة القيادة إلى زميله أحمد حجازي.

وجاء التشخيص المبدئي لإصابة صلاح من جانب الدكتور محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، بشد في العضلة الخلفية، على أن يتم حسم التشخيص بشكل نهائي خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد خضوع صلاح لأشعة في أحد المراكز الطبية بكوت ديفوار، على موضع الإصابة.

ويأمل الجهاز الفني لمنتخب مصر أن تكون الإصابة خفيفة، نتيجة الإجهاد فقط، ولا تصل إلى مرحلة متقدمة من الشد أو المزق، بحسب صحيفة "الأهرام" المصرية.

وقال مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر: "صلاح شعر بآلام خفيفة في العضلة الخلفية، الإصابة لم تكن تمنعه من استكمال المباراة، لكن الجهاز الطبي فضل خروجه حتى لا تتفاقم الإصابة"، وفقاً لصحيفة "المصري اليوم".

وأضاف المصدر: "إصابة صلاح بسيطة واللاعب سيكون جاهزاً للمشاركة في مباراة الرأس الأخضر المقبلة، لكن بعد الخضوع لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة، من أجل الاطمئنان عليه".

ورفع منتخب مصر رصيده إلى نقطتين، بينما حصد منتخب غانا أول نقطة له في كأس أمم إفريقيا 2023، ويختتم الفراعنة مبارياتهم في الدور الأول للبطولة الإفريقية بمواجهة الرأس الأخضر الإثنين المقبل، حيث باتوا مطالبون بالفوز إذا أرادوا الصعود رسمياً إلى دور الـ 16، فيما تلعب غانا مع موزمبيق في إطار منافسات نفس الجولة.

ترتيب مجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا 2023

الرأس الأخضر 3

مصر 2

موزمبيق 1

غانا 1

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