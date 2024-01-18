نيجيريا تهزم ساحل العاج بركلة جزاء وتشعل مجموعتها في كأس أمم أفريقيا

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجل وليام تروست إيكونج هدفا من ركلة جزاء في الشوط الثاني قاد به نيجيريا للفوز 1-صفر على ساحل العاج اليوم الخميس لتشتعل المنافسة في المجموعة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حاليا في ساحل العاج.

وسجل إيكونج هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 55 ليرفع منتخب نيجيريا رصيده إلى أربع نقاط متساويا في ذلك مع منتخب غينيا الاستوائية، الذي فاز على غينيا بيساو 4-2 في وقت سابق اليوم، بينما توقف رصيد ساحل العاج عند ثلاث نقاط.

وتأجل الحسم في المجموعة بذلك إلى الجولة الثالثة الأخيرة إذ يلتقي منتخب ساحل العاج مع غينيا الاستوائية، ومنتخب نيجيريا مع غينيا بيساو التي تقبع في المركز الرابع الأخير بدون رصيد.

جاء الشوط الأول من المباراة متوازنا، وبدأ بسيطرة وضغط هجومي من جانب منتخب ساحل العاج الذي قدم محاولات مكثفة بحثا عن التقدم المبكر لكنه أهدر أكثر من فرصة، ودخل المنتخب النيجيري في الأجواء بمرور الوقت وفرض تفوقه الهجومي لدقائق ليهدد مرمى أصحاب الأرض لكن كل محاولات الشوط الأول باءت بالفشل لينتهي بالتعادل السلبي.

ووجه المنتخب النيجيري ضربة موجعة لمنتخب ساحل العاج وجماهيره في وقت مبكر من الشوط الثاني، حينما حصل على ركلة جزاء سجل منها هدف التقدم عن طريق إيكونج، وبعدها تراجع أداء أصحاب الأرض تدريجيا وبدا المنتخب صاحب الضيافة عاجزا عن إيجاد الحلول ليخرج من المباراة صفر اليدين ويحتدم الصراع في المجموعة الأولى.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز