"هاتريك" نسووي يقود غينيا الاستوائية لاكتساح غينيا بيساو برباعية بأمم أفريقيا

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقدم منتخب غينيا الاستوائية خطوة هامة للغاية نحو الصعود للأدوار الإقصائية في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، بعدما حقق فوزا كبيرا 4 / 2 على منتخب غينيا بيساو، اليوم الخميس، في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى للمسابقة.

وافتتح إيميليو نسووي التسجيل لغينيا الاستوائية في الدقيقة 21، لكن تعادل منتخب غينيا بيساو بهدف عكسي في الدقيقة 37 أحرزه إيستيبان أوبيانج، مدافع غينيا الاستوائية بالخطأ في مرمى فريقه.

وفي الشوط الثاني، أضاف خوسيه ميراندا الهدف الثاني لغينيا الاستوائية في الدقيقة 46، قبل أن يواصل نسووي تألقه ويضيف الهدفين الثالث والرابع لغينيا الاستوائية في الدقيقتين 51 و61 على التوالي، لينصب نفسه بطلا للقاء دون منازع، بعدما سجل 3 أهداف (هاتريك).

وبات نسووي صاحب الهاتريك رقم 18 في تاريخ البطولة القارية، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1957، كما أصبح صاحب أول ثلاثية منذ المغربي سفيان علودي، الذي أحرز هاتريك أيضا خلال فوز منتخب بلاده 5 / 1 على ناميبيا في نسخة المسابقة عام 2008 في غانا، علما بأنه أكبر لاعب سنا يحرز هذا العدد في تاريخ المسابقة، حيث يبلغ من العمر 34 عاما

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، أضاف هيلياردو دا سيلفا الهدف الثاني لغينيا بيساو.

وبذلك، ارتفع رصيد غينيا الاستوائية، الذي أحرز 4 أهداف في مباراة واحدة لأول مرة في تاريخه بأمم أفريقيا، إلى 4 نقاط في الصدارة (مؤقتا)، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه منتخب كوت ديفوار، الذي يلعب مع منتخب نيجيريا، صاحب المركز الثالث بنقطة واحدة، في وقت لاحق اليوم بنفس الجولة.

في المقابل، بقي منتخب غينيا بيساو في قاع الترتيب بلا رصيد من النقاط، ليتأزم موقفه بشدة بشأن صعوده لمرحلة خروج المغلوب في البطولة.

وتنص لائحة أمم أفريقيا 2023 على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست لدور الـ16 بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

ويختتم منتخب غينيا الاستوائية، الذي افتتح مسيرته بالبطولة بالتعادل 1 / 1 مع نيجيريا يوم الأحد الماضي، مبارياته في دور المجموعات بملاقاة منتخب كوت ديفوار، في حين يلعب منتخب غينيا بيساو، الذي خسر صفر / 2 أمام كوت ديفوار في المباراة الافتتاحية للبطولة يوم السبت الماضي، مع منتخب نيجيريا.

اتسمت بداية المباراة بالهدوء، حيث تبادل كلا المنتخبين الاستحواذ على الكرة ولكن بلا فاعلية على المرميين، قبل أن تشهد الدقيقة 15 التسديدة الأولى في المباراة عن طريق خوسيه ميراندا، الذي سدد من خارج منطقة الجزاء، لكن أوبارين دجوكو، حارس مرمى غينيا بيساو، أمسك الكرة بثبات.

وجاءت الدقيقة 21 لتشهد الهدف الأول لغينيا الاستوائية عن طريق إيميليو نسووي، الذي تلقى تمريرة أمامية، ليراوغ سوريانو ماني، مدافع غينيا بيساو، وينفرد بالمرمى، قبل أن يضع الكرة على يسار دجوكو وتعانق الشباك.

واصل منتخب غينيا الاستوائية نشاطه الهجومي، وأرسل ميراندا تمريرة عرضية من الناحية اليسرى في الدقيقة 25، لكن الكرة كادت أن تخدع الحارس وتسكن الشباك، لكنها ارتطمت في العارضة.

ومن أول هجمة منظمة لغينيا بيساو في المباراة، تمكن من إدراك التعادل في الدقيقة 37 عن طريق النيران الصديقة بواسطة إيستيبان أوبيانج، لاعب غينيا الاستوائية، الذي هز الشباك بالخطأ مسجلا في مرمى فريقه.

وحاول أوبيانج إبعاد تمريرة عرضية من الجانب الأيمن، قبل أن يصل إليها فرانكو لينو، مهاجم غينيا الاستوائية، لكنه وضع الكرة في شباك فريقه.

حاول منتخب غينيا بيساو استغلال حالة الإحباط التي عانى منها لاعبو غينيا الاستوائية بعد هدف التعادل، واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لغينيا بيساو في الدقيقة 39، عقب سقوط لينو داخل منطقة جزاء غينيا الاستوائية إثر كرة مشتركة مع ساؤول كوكو.

وتراجع حكم اللقاء عن قراره بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، التي أشارت إلى قيام لينو بارتكاب الخطأ ضد كوكو وليس العكس.

نشط لاعبو غينيا الاستوائية مجددا في الدقائق التالية، وسدد فيديركو بيكورو قذيفة من خارج المنطقة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، لكن الكرة اصطدمت في الدفاع لتخرج لركنية لم تستغل وينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 / 1.

اتسمت انطلاقة الشوط الثاني بالسخونة منذ اللحظة الأولى، حيث أهدر منتخب غينيا بيساو فرصة خطيرة في الدقيقة 46، قبل أن يأتي العقاب سريعا بعدما أحرز خوسيه ميراندا الهدف الثاني لغينيا الاستوائية في نفس الدقيقة.

وتلقى ميراندا تمريرة أمامية من خيسوس أوونو، حارس مرمى غينيا الاستوائية، عجز سوريانو ماني عن إبعادها، لتصل الكرة إليه ويجد نفسه منفردا بالمرمى، ويضع الكرة داخل الشباك.

وأضاع فرانكو لينو فرصة محققة لإدراك التعادل لغينيا بيساو في الدقيقة 50، بعدما تابع ركنية من الناحية اليسرى، نفذت عرضية ومرت من الجميع لتصل إليه، وهو على بعد خطوات من المرمى، لكنه أطاح بالكرة بعيدة تماما عن المرمى.

ولم تمر سوى دقيقة واحدة حتى أضاف نسووي الهدف الثالث لغينيا الاستوائية، بعدما تسلم تمريرة عرضية من الجهة اليسرى من خلال باسيليو نشاما، مرت من حارس غينيا بيساو، لتصل الكرة إليه ويسدد مباشرة من داخل المنطقة، ويضعها في الشباك الخالية.

واصل منتخب غينيا الاستوائية نشاطه الهجومي، وحصل على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 60 نفذها خوسيه ماشين، لكن دجوكو أمسك الكرة على مرتين.

واستغل منتخب غينيا الاستوائية حالة الانهيار التي عانى منها لاعبو غينيا بيساو، ليضيف نسووي الهدف الرابع في الدقيقة التالية، محرزا هدفه الشخصي الثالث، ليصبح (هاتريك) اللقاء.

وسرعان ما ألغي حكم المباراة الهدف بناء على راية مساعده، لكن تقنية حكم الفيديو المساعد أثبتت صحة موقف لاعب غينيا الاستوائية، ليتم احتساب الهدف في النهاية.

وعلى عكس سير اللعب، كاد موريتو كاساما أن يقلص الفارق ويحرز هدفا لغينيا بيساو في الدقيقة 71، حينما تلقى تمريرة بينية لينفرد بالمرمى، لكنه سدد برعونة في جسد أوونو، الذي خرج من مرماه لملاقاته.

هدأ إيقاع المباراة تماما، حيث انحصر اللعب في منتصف الملعب دون فاعلية من كلا الفريقين، قبل أن يمرر سانتياجو إينيمي تمرير بينية في الدقيقة 87 إلى ماشين، ليحاول الدفاع تشتيت الكرة لكنها اصطدمت في جسد لاعب غينيا الاستوائية وخرجت إلى ركلة مرمى.

واستغل منتخب غينيا بيساو حالة الهدوء التي طغت على أداء لاعبي غينيا الاستوائية، ليضيف هيلياردو دا سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت الضائع للمباراة.

وتلقى دا سيلفا تمريرة بينية لينفرد بالمرمى، مستغلا التمركز الدفاعي السيئ للاعبين غينيا الاستوائية، ويضع الكرة على يمين أوونوي داخل الشباك.

وألغى الحكم الهدف في البداية بناء على إشارة من مساعده، غير أن تقنية الفار أثبتت صحة موقف لاعب غينيا بيساو واحتسبت الهدف، لينتهي اللقاء بفوز غينيا الاستوائية 4 / 2 على غينيا بيساو.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز