27 هدفاً و44 إنذاراً و7 انتصارات و 5 تعادلات حصاد الجولة الأولى لكأس أمم أفريقيا

المصدر: وام

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شهدت مباريات الجولة الأولى في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم "كوت ديفوار 2023" إقامة 12 مباراة في المجموعات الست، تم تسجيل 27 هدفاً فيها بمتوسط 2.25 هدف في المباراة الواحدة.

ويتنافس 24 منتخباً في النسخة الـ34 للبطولة، خاض كل منها مباراة واحدة ضمن الجولة الأولى التي اختتمت في ساعة متأخرة من مساء أمس بلقاء منتخبي زامبيا وجمهورية الكونجو ضمن المجموعة السادسة وانتهت بالتعادل 1-1.

وشهدت هذه الجولة أكبر فوزين حتى الآن بنتيجة 3-0 لمصلحة منتخبا السنغال، حامل اللقب، بفوزه على جامبيا، ولمنتخب المغرب بفوزه على تنزانيا.

وانتهت 7 مباريات بفوز أحد الفريقين، فيما انتهت 5 مباريات بالتعادل، ويعد تعادل منتخبي مصر وموزمبيق 2-2 هو الأكبر في الجولة حتى الآن.

وفي الوقت الذي سجل 18 منتخبا أهدافا في مبارياتهم الأولى، إلا أن 6 منتخبات فقط لم تحرز أي أهداف حتى الآن، وهي بترتيب مبارياتهم، غينيا بيساو، وجامبيا، وموريتانيا، وتونس، وجنوب أفريقيا، وتنزانيا.

ويعد هدف المصري مصطفى محمد في شباك موزمبيق والذي احرزه قبل مرور دقيقتين من زمن اللقاء هو الأسرع في البطولة حتى الآن، علماً بأن هناك هدفين آخرين أُحرزا قبل مرور 4 دقائق، وهما هدف سيكو فوفانا مهاجم كوت ديفوار في شباك غينيا بيساو، وهدف بابي جابي لاعب السنغال في شباك جامبيا.

كما شهدت البطولة حتى الآن إشهار البطاقة الصفراء 44 مرة، علاوة على 3 بطاقات حمراء، وتعد مباراة المغرب وتنزانيا هي الأكثر في إشهار البطاقات الملونة ( 6 صفراء وواحدة حمراء) بمعدل 2 صفراء للمغرب و4 صفراء وواحدة حمراء لتنزانيا، وتأتي بعدها مباراة الجزائر وانجولا التي شهدت إخراج البطاقات الصفراء 5 مرات (4 للجزائر وواحدة لأنجولا) والتي انتهت بينهما بالتعادل 1-1.

من جانبه عبّر، وليد رقراقي، مدرب منتخب المغرب عن رضاه عن فوز منتخب بلاده الافتتاحي على حساب منتخب تنزانيا.

وقال: "المباريات الأولى صعبة دائماً، لم يكن هذا سهلاً بسبب الرطوبة. احترمنا المنتخب التنزاني، والروح المعنوية لمجموعتنا كانت جيدة".

وأوضح: "خوضنا آخر المباريات في الجولة الأولى سمح لنا بمشاهدة مباريات المنتخبات الأخرى، خاصة من أجل عدم ارتكاب الأخطاء نفسها، لاحظنا أن معظم المنتخبات سقطت بدنيًا في الشوط الثاني، لقد عملنا على ذلك للحفاظ على الجانب البدني في حال جيدة".

وفي المقابل قال جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر، الذي تعادل في أولى مبارياته مع أنجولا 1-1: "إن التعادل أمام أنجولا، ليس بالنتيجة التي كنا نتوقعها، ارتكبنا بعض الأخطاء الفنية لكن ليس من العمل الاحترافي أن نبدأ البطولة بعقلية الخاسر، سنستعد للمباراة أمام بوركينافاسو لتصحيح الأمور".

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