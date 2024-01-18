كأس أمم إفريقيا 2023.. هدف مصطفى محمد الأبرز ورقم سلبي لتونس في حصاد الجولة الأولى

المصدر: وام

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شهدت مباريات الجولة الأولى في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم "كوت ديفوار 2023"، إقامة 12 مباراة في المجموعات الست، تم تسجيل 27 هدفا فيها، بمتوسط 2.25 هدف في المباراة الواحدة، وجاء هدف المصري مصطفى محمد ليكتب له رقم مميز، فيما لاحق منتخب تونس رقما سلبيا.

ويتنافس 24 منتخباً في النسخة 34 للبطولة، خاض كل منها مباراة واحدة ضمن الجولة الأولى، التي اختتمت في ساعة متأخرة من مساء أمس بلقاء منتخبي زامبيا وجمهورية الكونغو، ضمن منافسات المجموعة السادسة وانتهت بالتعادل 1-1.

وشهدت هذه الجولة أكبر فوزين حتى الآن بنتيجة 3-0، لمصلحة منتخبا السنغال حامل اللقب على حساب امبيا، ولمنتخب المغرب بفوزه على تنزانيا.

وانتهت 7 مباريات بفوز أحد الفريقين، فيما انتهت 5 مباريات بالتعادل، ويعد تعادل منتخبي مصر وموزمبيق 2-2 هو الأكبر في الجولة حتى الآن، وفي الوقت الذي سجل 18 منتخبا أهدافا في مبارياتهم الأولى، إلا أن 6 منتخبات فقط لم تحرز أي أهداف حتى الآن، بينها منتخب تونس وهو رقم سلبي لنسور قرطاج، فيما تتمثل الأندية المتبقية في غينيا بيساو، وغامبيا، وموريتانيا، وتونس، وجنوب إفريقيا، وتنزانيا.

ويعد هدف المصري مصطفى محمد في شباك موزمبيق الذي أحرزه قبل مرور دقيقتين من زمن اللقاء هو الأسرع في البطولة حتى الآن، علماً بأن هناك هدفين آخرين أُحرزا قبل مرور 4 دقائق، وهما هدف سيكو فوفانا مهاجم كوت ديفوار في شباك غينيا بيساو، وهدف بابي جابي لاعب السنغال في شباك غامبيا.

كما شهدت البطولة حتى الآن إشهار البطاقة الصفراء 44 مرة، علاوة على 3 بطاقات حمراء، وتعد مباراة المغرب وتنزانيا هي الأكثر في إشهار البطاقات الملونة (6 صفراء وواحدة حمراء) بمعدل 2 صفراء للمغرب، و4 صفراء وواحدة حمراء لتنزانيا، وتأتي بعدها مباراة الجزائر وإنغولا التي شهدت إخراج البطاقات الصفراء 5 مرات (4 للجزائر وواحدة لأنغولا) والتي انتهت بينهما بالتعادل 1-1.

من جانبه عبّر، وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب عن رضاه عن فوز منتخب بلاده الافتتاحي على حساب منتخب تنزانيا.

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