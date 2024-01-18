كأس أمم إفريقيا 2023.. تسعيرة غانية بـ 400 دولار تبرز خفة ظل المصريين

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كان وما زال المصريون معروفين بخفة الظل، يحولون الأحداث حولهم إلى مادة للتندر، وإلى سيل من النكات حتى في أسوأ الظروف، فهو شعب فكاهي، وسريع البديهة حينما يتعلق الأمر بالسخرية والضحك.

ويتعلق الأمر بقرار الاتحاد الغاني لكرة القدم، الخاص بتقديم إغراءات مالية للجماهير من أجل مساندة منتخب النجوم السوداء (كما يلقب) في المباراة المصيرية أمام مصر، بقمة مباريات المجموعة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2023، اليوم الخميس.

وبحسب موقع "غانا سوكر نت"، فإن وزارة الرياضة في غانا قررت تشجيع الجماهير لحضور مباراة مصر المرتقبة، بمنح كل مشجع سيتواجد في المباراة مبلغ 400 دولار، بعدما هددت جماهير غانا بمقاطعة بقية مباريات النجوم السوداء في أمم أفريقيا، بعد الخسارة القاسية 1/2 من الرأس الأخضر في الجولة الأولى.

وتعاملت الجماهير المصرية مع القرار الغاني بخفة ظل، حيث امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بالصور والتعليقات الساخرة، تعقيباً على الأمر.

وكتب أحد المشجعين المصريين، عبر منصة "إكس": "كنت حاسس أن عندي أصول غانية، إلى أبيدجان لمؤازرة المنتخب"، وعلق آخر: "أنا اسمي الحقيقي توماس بارتي (مدافع أرسنال)"، وخرج ثالث بتعليق، قائلاً: "غانا أم الدنيا".

وكتب أحد المشجعين، مازحاً: "طب هي طياره كوت ديفوار بتطلع من مصر الساعة كام؟"، وقالت مشجعة مصرية: "لأ ده كدة، غانا الهوى غانا بقى"، وعلق آخر: " أنا جدي غاني ومكنتش أعرف، تحيا غانا".

وتنتظر الجماهير المصرية بشكل خاص والعربية بشكل عام، مباراة منتخب مصر أمام غانا، بشغف كبير، لاسيما إنها تعتبر مصيرية بالنسبة للمنتخبين، حيث يبحث كل منهما عن الفوز في هذا اللقاء.

وكان منتخب مصر تعادل أمام نظيره موزمبيق (2/2)، في مفاجئة غير متوقعة، بلقاء الجولة الأولى، وطالبت الجماهير المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي من لاعبيها، القتال أمام غانا والرأس الأخضر في المباراتين المتبقيتين بدور المجموعات الإفريقي، خاصة إنها تمني النفس بلقب إفريقي ثامن، بعد أن غابت الكأس الذهبية عن أرض الفراعنة منذ 14 عامًا، علماً بأن منتخب مصر يحمل الرقم القياسي في عدد الفوز بالنجمة الإفريقية بواقع 7 ألقاب.

واستقر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، على إجراء تغييرات اضطرارية على تشكيل الفراعنة، في مباراة غانا، التي ستقام مساء اليوم الخميس، على ملعب فيليكس بواني، بكوت ديفوار.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإن روي فيتوريا يدرس الدفع بكل من أحمد فتوح على حساب محمد حمدي بالجبهة اليسرى، وعمر كمال بدل من محمد هاني، بالجبهة اليمنى.

وفي نفس الوقت، يدرس روي فيتوريا الدفع بعمر مرموش بدل من محمود تريزيجيه بمركز الجناح الأيسر، وسيتمثل التغيير الرابع في اللعب بمروان عطية على حساب محمد النني في وسط الملعب.

ترتيب مجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا 2023

• الرأس الأخضر - 3 نقاط

• موزمبيق - نقطة

• مصر - نقطة

• غانا - بدون نقاط

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر مع غانا، مساء اليوم الخميس 17 يناير 2024، في تمام العاشرة مساء بتوقيت مصر، الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

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