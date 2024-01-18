«أصحى وصحي زمايلك».. فنان مصري شهير يوجه رسالة إلى صلاح قبل موقعة غانا

المصدر: البيان

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تنتظر الجماهير المصرية بشكل خاص والعربية بشكل عام، مباراة منتخب مصر أمام غانا، بشغف كبير، لاسيما إنها تعتبر مصيرية بالنسبة للمنتخبين، حيث يبحث كل منهما عن الفوز في هذا اللقاء بعد السقوط في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وكان منتخب مصر تعادل أمام نظيره موزمبيق (2/2)، في مفاجئة غير متوقعة، فيما خسر غانا أمام نظيره الرأس الأخضر بنتيجة 1/2، وكانت أيضاً هذه النتيجة غير متوقعة على الإطلاق.

وشهدت الأيام القليلة الماضية، مطالبة الجماهير المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي للاعبيها، بالقتال أمام غانا والرأس الأخضر في المباراتين المتبقيتين بدور المجموعات الإفريقي، خاصة إنها تمني النفس بلقب إفريقي ثامن، بعد أن غابت الكأس الذهبية عن أرض الفراعنة منذ 14 عامًا، علماً بأن منتخب مصر يحمل الرقم القياسي في عدد الفوز بالنجمة الإفريقية بواقع 7 ألقاب.

وفي هذا الإطار، وجه الفنان الكوميدي المعروف صلاح عبد الله رسالة إلى محمد صلاح نجم نادي ليفربول وقائد مصر، وزملائه في منتخب الفراعنة، لحثهم على القتال في مواجهة غانا، خاصة أن الجماهير لن تقبل سوى بالانتصار في هذا اللقاء.

ونشر صلاح عبد الله عبر حسابه على منصة "إكس"، صورة تجمعه بمحمد صلاح، وكتب عليها: "إلهي يحرسك من العين.. وتلعب حلو يا محمد، وتجيب الليلادي هدفين، تفرح قلبي يا محمد، عمك صلاح يا صلاح، من الماتش اللي فات زعلان، وشبكة الأفراح أنت فارسها يا مان".

وتابع: "اصحى وصحي زمايلك، فرحوا مصر يا محمد".

واستقر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، على إجراء تغييرات اضطرارية على تشكيل الفراعنة، في مباراة غانا، التي ستقام مساء اليوم الخميس، على ملعب فيليكس بواني، بكوت ديفوار.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإن روي فيتوريا يدرس الدفع بكل من أحمد فتوح على حساب محمد حمدي بالجبهة اليسرى، وعمر كمال بدل من محمد هاني، بالجبهة اليمنى.

وفي نفس الوقت، يدرس روي فيتوريا الدفع بعمر مرموش بدل من محمود تريزيجيه بمركز الجناح الأيسر، وسيتمثل التغيير الرابع في اللعب بمروان عطية على حساب محمد النني في وسط الملعب.

ترتيب مجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا 2023

• الرأس الأخضر - 3 نقاط

• موزمبيق - نقطة

• مصر - نقطة

• غانا - بدون نقاط

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر مع غانا، مساء اليوم الخميس 17 يناير 2024، في تمام العاشرة مساء بتوقيت مصر، الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

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