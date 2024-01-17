تجدد إصابة نجم منتخب المغرب بالتهاب في غشاء القلب

المصدر: البيان

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تطرّق وليد الركراكي، مدرب المنتخب المغربي، إلى أحدث تطورات الحالة الصحية لنصير مزراوي، الظهير الأيمن.

وكانت الأسابيع القليلة الماضية قد شهدت اكتشاف إصابة مزراوي بالتهابٍ بسيطٍ في غشاء القلب من خلال فحصٍ طبيٍ أجراه في ناديه بايرن ميونخ الألماني.

ويستعد المنتخب المغربي حاليا لتدشين مشواره في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، حيث ستجمع أولى جولات دور المجموعات بينه وبين تنزانيا.

وقال الركراكي، "فيما يتعلق بمزراوي، فقد تحدّثنا منذ البداية عن إصابته على مستوى عضلة الفخذ".

وأكد الركراكي على أن صاحب المباريات الدولية الـ27 والهدفين الدوليين بشعار المنتخب المغربي يخضع للعلاج في الوقت الراهن.

واعترف الرجل الأربعيني، "إن مرضه مؤخرا (بالتهاب غشاء القلب) تسبب في تأخير عملية العلاج (من إصابة الفخذ)".

وأكمل الركراكي، "كنا ندرك بأنه (مرزاوي) سيغيب عن الجولة الأولى، فسننظر لاحقا في إمكانية مشاركته في مباراتي الجولة الثانية والثالثة".

وعن بقية الغيابات في صفوف أسود الأطلس، اكتفى المدرب فرنسي المولد بالقول، "ثمة بعض الشكوك في مركزين أو ثلاثة بداعي الإصابات".

وكان نادي بايرن ميونيخ الألماني، أعلن في بداية العام الماضي ابتعاد المغربي نصير مزراوي ظهير الفريق، عن المباريات بسبب تعرضه لمضاعفات في القلب بسبب فيروس كورونا خلال فترة إجازته عقب المشاركة في كأس العالم.

وأصيب نصير مزراوي البالغ عمره 26 عاما بفيروس كورونا خلال كأس العالم في قطر، ما أجبره على الغياب عن انتصار المغرب 1-صفر على البرتغال في دور الثمانية، وقال بايرن.

وكانت هذه هي المرة الثانية التي يعاني فيها اللاعب المغربي من مشاكل في القلب مرتبطة بفيروس كورونا.

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