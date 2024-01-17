«باصي لصلاح» تعود.. الشائعات تضرب معسكر منتخب مصر ومرموش يبرئ قائد الفراعنة

المصدر: البيان

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جاءت نتيجة تعادل منتخب مصر مع نظيره موزمبيق، لتفتح الباب أمام وسائل الإعلام حول العالم، لنشر أخبار عن معسكر منتخب الفراعنة، بعضها ليس صحيحاً، استغلالاً لحالة الصمت التي تسيطر على بعثة أبناء النيل في كوت ديفوار، بسبب الانتقادات الجماهيرية الحادة، التي وجهت للاعبين والجهاز الفني وكذلك مسؤولي اتحاد الكرة المصري، بعد صدمة نتيجة مباراة الجولة الأولى.

وكان منتخب مصر تعادل أمام موزمبيق (2/2) بالجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023، وأفلت الفراعنة من هزيمة مؤكدة أمام منتخب متواضع، حيث احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح الفراعنة عقب العودة إلى تقنية الفيديو، في اللحظات الأخيرة من المباراة، عندما كانت تشير النتيجة إلى تقدم موزمبيق 1/2، وحولها محمد صلاح إلى هدف، كان بمثابة النجاة لمنتخب بلاده، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 2/2.

وفتحت الجماهير المصرية النار على لاعبي الفراعنة، ووجهت لهم انتقادات حادة، خاصة إنها تمني النفس بلقب إفريقي ثامن، بعد أن غابت الكأس الذهبية عن أرض الفراعنة منذ 14 عامًا، علماً بأن منتخب مصر يحمل الرقم القياسي في عدد الفوز بالنجمة الإفريقية بواقع 7 ألقاب.

وخرجت بعض الأخبار خلال الساعات الماضية التي تخص المنتخب المصري، وسط حالة من الصمت التزمت بها البعثة في كوت ديفوار لحين تحسن النتائج، تمثلت أولها في اقتراب النجم المصري محمد صلاح من إعلان اعتزاله الدولي، وربطه للقرار بفشل الفراعنة في التتويج بلقب إفريقيا خلال هذه النسخة، التي تمثل المشاركة الرابعة له بقميص منتخب بلاده.

وجاءت الشائعة الثانية متمثلة في غضب محمد صلاح من زميله عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت، بسبب عدم قيام الأخير بتمرير الكرة له خلال المباريات، لتعيد إلى الذاكرة مقولة "باصي لصلاح"، التي ارتبطت إعلامياً بنجم ليفربول مع منتخب مصر خلال السنوات الماضية خلال، وتعني أن اللاعبين مطالبون بالتمرير لصلاح في الملعب، كونه النجم الأول داخل صفوف الفراعنة.

ولكن هذه المرة، لم يقف مرموش مكتوف الأيدي، وخرج سريعاً ليرد على هذه الأنباء، حيث قال عبر قناة "أون تايم سبورتس" المصرية: "محمد صلاح ليس مجرد زميل، إنه مثل أعلى لي، وكذلك الثنائي البرازيلي رونالدو ورونالدينهو".

وتابع مرموش: "محمد صلاح ساعدني كثيراً، ولا يغضب حين أسدد على المرمى دون التمرير له كما يتردد".

وأكد عمر مرموش، أنه سيقاتل مع زملائه لتحقيق لقب كأس أمم إفريقيا 2023 وإعادتها من جديد لأحضان الفراعنة، مؤكداً أن علاقته جيدة بالبرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر، مصرحاً: "يساعدني كثيراً في إيجاد الحلول التكتيكية، وتسهيل الفرص لي من أجل تسجيل الأهداف".

وأشار عمر مرموش إلى أن خروجه من الدوري المصري وهو لاعب مغمور ساعده كثيراً على بدء رحلته الاحترافية بكل قوة، لأنه لم يشعر بأي ضغوط، وتابع: "أحلم بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا وتسجيل 20 أو 25 هدفاً في الموسم، وأسعى للانتقال مستقبلاً إلى الدوري الإنجليزي".

وتمنى مرموش اللعب مع الجيل الذهبي لمنتخب مصر بقيادة محمد أبوتريكة ووائل جمعة، حيث قال: "هذا الجيل كان يملك روحًا قتالية".

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