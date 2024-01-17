4 نجوم ضحية موزمبيق.. تغييرات طارئة على تشكيل منتخب مصر أمام غانا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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استقر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، على إجراء تغييرات اضطرارية على تشكيل الفراعنة، في المباراة المقبلة أمام غانا، بالجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023، المقرر إقامتها غداً الخميس، على ملعب فيليكس بواني، بكوت ديفوار.

وجاء قرار روي فيتوريا بعد الضربة التي تلقاها منتخب مصر بوقوعه في فخ التعادل أمام موزمبيق في الجولة الأولى، عقب الإفلات من هزيمة فاضحة، بالمقارنة بين تاريخ الفراعنة العريق ببطولة إفريقيا، مع منتخب موزمبيق المتواضع.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإن روي فيتوريا يدرس الدفع بكل من أحمد فتوح على حساب محمد حمدي بالجبهة اليسرى، وعمر كمال بدل من محمد هاني، بالجبهة اليمنى.

وفي نفس الوقت، يدرس روي فيتوريا الدفع بعمر مرموش بدل من محمود تريزيجيه بمركز الجناح الأيسر، وسيتمثل التغيير الرابع في اللعب بمروان عطية على حساب محمد النني في وسط الملعب.

ومن المقرر أن يحسم روي فيتوريا قراره النهائي بشأن التغييرات الأربعة، خلال المران الأخير لمنتخب مصر قبل مباراة غانا، المقرر له مساء اليوم الأربعاء.

واشتعلت المجموعة الثانية التي تضم منتخبات مصر وموزمبيق والرأس الأخضر وغانا، بعد نتائج الجولة الأولى التي شهدت تعادل مصر مع موزمبيق 2/2، وفوز الرأس الأخضر على غانا 1/2.

ترتيب مجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا 2023

• الرأس الأخضر - 3 نقاط

• موزمبيق - نقطة

• مصر - نقطة

• غانا - بدون نقاط

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر مع غانا، مساء الخميس 17 يناير 2024، في تمام العاشرة مساء بتوقيت مصر، الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

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