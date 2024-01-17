كأس أمم إفريفيا 2023.. خسارة زامبيا تفسد احتفالية المساكني قائد منتخب تونس

المصدر: البيان

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لم يهنأ الدولي التونسي يوسف المساكني بتحقيق رقم قياسي، بسبب خسارة منتخب بلاده أمام زامبيا بنتيجة 0/1 أمس الإثنين، بالجولة الأولى من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وعادل يوسف المساكني رقم النجم المصري أحمد حسن، وسونغ نجم الكاميرون السابق والمدرب الحالي للأسود غير المروضة، وأندري آيو نجم منتخب غانا الحالي، وأصبحت هذه هي المشاركة رقم 8 في تاريخ المساكني ببطولة كأس أمم إفريقيا رفقة منتخب تونس.

ويشارك منتخب تونس في كأس أمم إفريقيا للمرة 21 في تاريخه والـ 16 على التوالي، حيث عزز رقمه القياسي كأكثر المنتخبات ظهوراً في نسخ متتالية بالبطولة.



ويأتي منتخب تونس ضمن المجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي تضم مالي، وجنوب أفريقيا، وناميبيا.

وشدد المساكني، على أن اللاعبين يتحملون مسؤولية الخسارة أمام ناميبيا في كأس أمم إفريقيا، وقال قائد منتخب تونس في تصريحات لإذاعة "موزاييك التونسية": "هزيمة تونس أمام ناميبيا قاسية، والمهم هو التركيز على المباريات المقبلة".

وأضاف: "الأمور لم تسر بالشكل الجيد بالنسبة لتونس في المباراة، أهدرنا العديد من الفرص والهزيمة كانت صعبة".

وأتم: "نتحمل المسؤولية بعد الخسارة وعلينا التركيز، أمامنا 6 نقاط يجب أن نعمل بكل قوة للحصول عليها".

وحقق منتخب ناميبيا واحدة من أكبر مفاجآت بطولة أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار، بالفوز على تونس بهدف دون رد في الجولة الأولى للمجموعة الخامسة.

وفشل منتخب تونس في تحقيق أول فوز للمنتخبات العربية في كأس أمم إفريقيا، وذلك بعد تعادل مصر مع موزمبيق، وتعادل الجزائر مع أنغولا، وخسارة موريتانيا ضد بوركينا فاسو، وجاء هدف فوز ناميبيا في الدقيقة 88 عن طريق ديون هوتو.

ويعد هذا الفوز هو الأول لمنتخب ناميبيا طوال تاريخ مشاركاته في كأس أمم إفريقيا، وشارك منتخب ناميبيا في بطولة أمم إفريقيا 3 مرات قبل المشاركة الحالية، وطوال مشاركته في بطولة كأس أمم إفريقيا لعب منتخب ناميبيا 9 مباريات لم يحقق فيها أي فوز، إلى أن حقق الانتصار على تونس ليصبح سجل انتصاراته في بطولات أمم إفريقيا 1 من 10.

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