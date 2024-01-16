النتائج الكاملة لبطولة كأس أمم إفريقيا ومواعيد المباريات المقبلة

المصدر: ا ف ب

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عانت المنتخبات العربية في الجولة الافتتاحية من كأس أمم أفريقيا لكرة القدم التي تقام في كوت ديفوار، فبعد تعادل منتخبي مصر والجزائر، فجر منتخب ناميبيا مفاجأة مدوية بالفوز على تونس بنتيجة 1 / صفر في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم التي تقام في كوت ديفوار.

فيما يأتي نتائج برنامج مباريات كأس إفريقيا في كرة القدم التي تستضيفها ساحل العاج حتى 11 فبراير 2024 (بتوقيت غرينيتش):

السبت 13 يناير:

ساحل العاج - غينيا بيساو 2-0

الأحد 14 يناير:

نيجيريا - غينيا الاستوائية 1-1

مصر - موزامبيق 2-2

غانا - الرأس الأخضر 1-2

الإثنين 15 يناير:

السنغال - غامبيا 3-0

الكاميرون - غينيا 1-1

الجزائر - أنغولا 1-1

الثلاثاء 16 يناير:

بوركينا فاسو - موريتانيا 1-0

تونس - ناميبيا 0-1

(20,00) مالي - جنوب إفريقيا (المجموعة الخامسة) ملعب أمادو غون كوليبالي – كورهوغو

الأربعاء 17 يناير:

(17,00) المغرب - تنزانيا (المجموعة السادسة) ملعب لوران بوكو - سان بيدرو

(20,00) جمهورية الكونغو الديموقراطية - زامبيا (المجموعة السادسة) ملعب لوران بوكو - سان بيدرو

الخميس 18 يناير:

(14,00) غينيا الاستوائية - غينيا بيساو (المجموعة الأولى) ملعب الحسن واتارا – أبيدجان

(17,00) ساحل العاج - نيجيريا (المجموعة الأولى) ملعب الحسن واتارا – أبيدجان

(20,00) مصر - غانا (المجموعة الثانية) ملعب فيليكس أوفويت-بوانيي – أبيدجان

الجمعة 19 يناير:

(14,00) الرأس الأخضر - موزامبيق (المجموعة الثانية) ملعب فيليكس أوفويت-بوانيي – أبيدجان

(17,00) السنغال - الكاميرون (المجموعة الثالثة) ملعب شارل كونان باني – ياموسوكرو

(20,00) غينيا - غامبيا (المجموعة الثالثة) ملعب شارل كونان باني – ياموسوكرو

السبت 20 يناير:

(14,00) الجزائر - بوركينا فاسو (المجموعة الرابعة) ملعب السلام - بواكي

(17,00) موريتانيا - أنغولا (المجموعة الرابعة) ملعب السلام – بواكي

(20,00) تونس - مالي (المجموعة الخامسة) ملعب أمادو غون كوليبالي – كورهوغو

الأحد 21 يناير:

(14,00) المغرب - جمهورية الكونغو الديموقراطية (المجموعة السادسة) ملعب لوران بوكو - سان بيدرو

(17,00) زامبيا - تنزانيا (المجموعة السادسة) ملعب لوران بوكو - سان بيدرو

(20,00) جنوب إفريقيا - ناميبيا (المجموعة الخامسة) ملعب أمادو غون كوليبالي – كورهوغو

الإثنين 22 يناير:

(17,00) غينيا الاستوائية - ساحل العاج (المجموعة الأولى) ملعب الحسن واتارا - أبيدجان

(17,00) غينيا بيساو - نيجيريا (المجموعة الأولى) ملعب فيليكس أوفويت-بوانيي – أبيدجان

(20,00) موزامبيق - غانا (المجموعة الثانية) ملعب الحسن واتارا – أبيدجان

(20,00) الرأس الأخضر - مصر (المجموعة الثانية) ملعب فيليكس أوفويت-بوانيي – أبيدجان

الثلاثاء 23 يناير:

(17,00) غينيا - السنغال (المجموعة الثالثة) ملعب شارل كونان باني - ياموسوكرو

(17,00) غامبيا - الكاميرون (المجموعة الثالثة) ملعب السلام – بواكي

(20,00) أنغولا - بوركينا فاسو (المجموعة الرابعة) ملعب شارل كونان باني - ياموسوكرو

(20,00) موريتانيا - الجزائر (المجموعة الرابعة) ملعب السلام – بواكي

الأربعاء 24 /يناير:

(17,00) جنوب إفريقيا - تونس (المجموعة الخامسة) ملعب أمادو غون كوليبالي - كورهوغو

(17,00) ناميبيا - مالي (المجموعة الخامسة) ملعب لوران بوكو - سان بيدرو

(20,00) تنزانيا - جمهورية الكونغو الديموقراطية (المجموعة السادسة) ملعب أمادو غون كوليبالي - كورهوغو

(20,00) زامبيا - المغرب (المجموعة السادسة) ملعب لوران بوكو - سان بيدرو

* ثمن النهائي السبت 27 يناير:

(17,00) بطل المجموعة الرابعة - ثالث الثانية أو الخامسة أو السادسة (ملعب السلام - بواكي) (المباراة رقم 37)

(20,00) وصيف المجموعة الأولى - وصيف المجموعة الثالثة (ملعب فيليكس أوفويت-بوانيي - أبيدجان) (المباراة رقم 38)

الأحد 28 يناير:

(17,00) بطل المجموعة الأولى - ثالث الثالثة أو الرابعة أو الخامسة (ملعب الحسن واتارا - أبيدجان) (المباراة رقم 39)

(20,00) وصيف المجموعة الثانية - وصيف المجموعة السادسة (ملعب لوران بوكو - سان بيدرو) (المباراة رقم 40)

الإثنين 29 يناير:

(17,00) بطل المجموعة الثانية - ثالث الأولى أو الثالثة أو الرابعة (ملعب فيليكس أوفويت-بوانيي - أبيدجان) (المباراة رقم 41)

(20,00) بطل المجموعة الثالثة - ثالث الأولى أو الثانية أو السادسة (ملعب شارل كونان باني - ياموسوكرو) (المباراة رقم 42)

الثلاثاء 30 يناير:

(17,00) بطل المجموعة الخامسة - وصيف المجموعة الرابعة (ملعب أمادو غون كوليبالي - كورهوغو) (المباراة رقم 43)

(20,00) بطل المجموعة السادسة - وصيف المجموعة الخامسة (ملعب لوران بوكو - سان بيدرو) (المباراة رقم 44)

* ربع النهائي الجمعة 2 فبراير:

(17,00) الفائز في المباراة رقم 38 - الفائز في المباراة رقم 37 (ملعب فيليكس أوفويت-بوانيي - أبيدجان) (المباراة رقم 45)

(20,00) الفائز في المباراة رقم 40 - الفائز في المباراة رقم 39 (ملعب الحسن واتارا - أبيدجان) (المباراة رقم 46)

السبت 3 فبراير:

(17,00) الفائز في المباراة رقم 43 - الفائز في المباراة رقم 42 (ملعب السلام - بواكي) (المباراة رقم 47)

(20,00) الفائز في المباراة رقم 41 - الفائز في المباراة رقم 44 (ملعب شارل كونان باني - ياموسوكرو) (المباراة رقم 48)

* نصف النهائي الأربعاء 7 فبراير:

(17,00) الفائز في المباراة رقم 45 - الفائز في المباراة رقم 48 (ملعب السلام - بواكي) (المباراة رقم 49)

(20,00) الفائز في المباراة رقم 47 - الفائز في المباراة رقم 46 (ملعب الحسن واتارا - أبيدجان) (المباراة رقم 50)

* تحديد المركز الثالث السبت 10 فبراير:

(20,00) الخاسر في المباراة رقم 49 - الخاسر في المباراة رقم 50 (ملعب فيليكس أوفويت-بوانيي - أبيدجان) (المباراة رقم 51)

* النهائي الأحد 11 فبراير:

(20,00) الفائز في المباراة رقم 49 - الفائز في المباراة رقم 50 (ملعب الحسن واتارا - أبيدجان) (المباراة رقم 52)

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