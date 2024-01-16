ناد مصري يحتفل بهدف أنغولا أمام الجزائر

المصدر: البيان

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احتفى نادي الاتحاد السكندري، بهدف لاعبه الأنجولي كريستوفاو مابولولو في مرمى الجزائر، خلال لقاء المنتخبين بالجولة الأولى للمجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.

وقاد مابولولو منتخب أنجولا للتعادل مع الجزائر بنتيجة 1-1 في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الاتحاد عبر منصات التواصل الاجتماعي: "دائم الإبداع وهداف زعيم الثغر والدوري المصري، مابولولو يحرز هدف التعادل لمنتخب بلاده أمام منتخب الجزائر الشقيق، في إطار منافسات كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار".

وفاز مابولولو بلقب هداف الدوري المصري الموسم الماضي، كما تألق بشكل لافت وارتبط اسمه بعروض سعودية وقطرية.

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