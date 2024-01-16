رقم سلبي يلازم الجزائر في كأس أمم إفريقيا

المصدر: البيان

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فرط منتخب الجزائر في تقدمه 1 / صفر على منتخب أنغولا، وتعادل معه 1 / 1، مساء الإثنين، في الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.

بذلك يواصل منتخب الجزائر سلسلة عدم الفوز، منذ تتويجه بلقب 2019 في مصر، حيث فشل المنتخب الجزائر في تحقيق أي انتصار منذ تغلبه 1 / صفر على منتخب السنغال في المباراة النهائية لنسخة 2019، التي جرت بملعب القاهرة الدولي، بعدما حقق تعادلين وخسر في مثلهما خلال لقاءاته الـ 4 الأخيرة في أمم أفريقيا.

وتعادل منتخب الجزائر بدون أهداف مع سيراليون في مباراته الأولى بدور المجموعات لنسخة 2021 بالكاميرون، قبل أن يخسر صفر / 1 أمام غينيا الاستوائية في مفاجأة مدوية، ثم 1 / 3 من كوت ديفوار، ليودع المسابقة مبكرا، بعدما تذيل ترتيب مجموعته بنقطة وحيدة.

وجاء التعادل مع المنتخب الأنغولي، ليواصل منتخب الجزائر، الذي يشارك للمرة 20 في أمم إفريقيا، رحلة البحث عن تحقيق الانتصارات وكسر تلك السلسلة السلبية.

من جانبه، واصل منتخب أنغولا هو الآخر عدم الفوز في مبارياته بأمم إفريقيا للمواجهة التاسعة على التوالي، بعدما حقق 5 تعادلات وتلقى 4 هزائم، وهي أطول سلسلة ابتعد خلالها المنتخب الملقب بالغزلان السوداء عن الانتصارات في المسابقة، التي يشارك فيها للمرة التاسعة في تاريخه.

ويرجع آخر انتصار لأنغولا في أمم إفريقيا إلى نسخة المسابقة عام 2012، التي استضافتها غينيا الاستوائية والجابون، حينما فاز 2 / 1 على بوركينا فاسو في دور المجموعات.

في المقابل، حافظ المنتخب الأنغولي على سجله خاليًا من الهزائم للمباراة الافتتاحية السادسة على التوالي في أمم لإفريقيا، بعدما تعادل للمرة الخامسة في مستهل لقاءاته بالبطولة، فيما حقق فوزًا وحيدًا، وكانت الهزيمة الأخيرة التي تلقاها منتخب أنغولا في أولى مبارياته بأمم أفريقيا خلال نسخة المسابقة التي نظمتها مصر عام 2006، عندما خسر 1 / 3 أمام الكاميرون.

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