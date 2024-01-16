في أول مباراة للسنغال بأمم إفريقيا.. ماني يزيد من أوجاع صلاح الدولية

المصدر: البيان

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تفوق ساديو ماني قائد السنغال، على نظيره المصري محمد صلاح، في إحصائية تهديفية بكأس أمم إفريقيا.

وصنع ماني هدفاً لزميله بابي جايي في مرمى غامبيا، أمس الإثنين، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة للنسخة الجارية في كوت ديفوار.

ورفع ماني رصيده من المساهمات التهديفية في كأس إفريقيا إلى 12، تشمل 8 أهداف و4 تمريرات حاسمة.

وبحسب شبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، فإن ماني يتفوق على كل لاعبي كأس أمم إفريقيا، منذ أول مشاركة له في نسخة 2015.

وتفوق نجم النصر السعودي على صلاح، زميله السابق في ليفربول، والكاميروني فينسنت أبوبكر مهاجم منتخب الكاميرون، ولكل منهما 11 مساهمة تهديفية في البطولة القارية.

وسجل صلاح 7 أهداف وصنع 4 لزملائه، فيما أحرز أبوبكر 9 أهداف وصنع هدفين.

وكان صلاح سجل هدفا لمنتخب مصر ضد موزمبيق في تعادل الفريقين 2-2 مساء الأحد الماضي، ضمن افتتاح مباريات المجموعة الثانية من النسخة الجارية.

ويمر محمد صلاح بفترة عصيبة مع منتخب بلاده مصر، دفعته للتفكير في الاعتزال الدولي، حال عدم تتويج منتخب بلاده ببطولة كأس أمم إفريقيا خلال النسخة الجارية، التي تعتبر الرابعة له في تاريخ مشاركاته بالبطولة القارية مع الفراعنة.

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