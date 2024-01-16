سنكون بالقوة الكافية.. غانا تتوعد مصر قبل موقعة الحسم الإفريقية

المصدر: وكالات

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لم يهنأ أندري آيو نجم منتخب غانا، بتحقيق رقم قياسي بسبب خسارة منتخب بلاده أمام الرأس الأخضر (1-2) مساء الأحد الماضي، في كأس أمم أفريقيا.

وبات (آيو) ثالث لاعب يشارك في 8 دورات مختلفة لكأس الأمم الإفريقية ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم كل من أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، وريجبورت سونج نجم منتخب الكاميرون السابق، والمدرب الحالي للأسود غير المروضة.

وشارك آيو، البالغ من العمر 34 عامًا، بديلاً في الشوط الثاني أمام الرأس الأخضر ليسجل حضوره في 35 مباراة بالمونديال الإفريقي منذ ظهوره الأول في نسخة 2008، بينما لم يغب سوى عن بطولة 2013 فقط التي أقيمت في جنوب إفريقيا.

ويحل النجم الغاني ثانيًا خلف ريجبورت سونج على مستوى عدد المباريات؛ حيث شارك النجم الكاميروني السابق في 36 مباراة مقابل 32 مباراة لأحمد حسن.

وتحدث أندري آيو بعد هذه الليلة التاريخية الحزينة لتفسير سبب الخسارة أمام الرأس الأخضر، قائلاً: "لم نبدأ اللقاء بطريقة جيدة، واستقبلنا هدفين من أخطاء ساذجة، لكن لطالما واجهنا صعوبات ونحن قادرون على تجاوزها".

وشدد النجم الغاني المخضرم في تصريحات تليفزيونية: "لابد أن نكون جاهزين للمباراة المقبلة أمام مصر الذي نعرف مدى قوته وجودته الفنية".

ووجَّه أندري آيو، رسالة لزملائه: "يجب أن نؤدي بشجاعة وهدوء وتركيز ويتحمل كل لاعب المسؤولية، وأعتقد أننا سنكون بالقوة الكافية لتحقيق نتيجة جيدة".

من جانبه، قال الشقيق الأصغر جوردان آيو، عقب اللقاء: "الكل غاضب ومصدوم ولكن يجب أن نرفع رؤوسنا لأنه تنتظرنا مباراتين ويجب أن نؤدي بشكل أفضل لنحقق نتائج إيجابية ونتعامل مع كل مباراة على حدة".

أما كريس هيوتون، المدير الفني لمنتخب النجوم السوداء، قال: "الرأس الأخضر تفوق بسبب تفاصيل بسيطة، لقد كانت مباراة مفتوحة في الشوط الثاني ويجب أن نصارح أنفسنا ونحلل أخطائنا، لكن بعد تعادل مصر مع موزمبيق فإن كل الاحتمالات واردة بشأن فرص التأهل للدور الثاني".

كان المنتخب المصري، تعادل مع موزمبيق (2-2) في وقت سابق يوم الأحد.

وتشهد الجولة الثانية من المجموعة الثانية صدامًا قويًا مساء الخميس المقبل بين منتخبي مصر وغانا، اللذين فازا بلقب كأس أمم أفريقيا سويا في 11 مرة.

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