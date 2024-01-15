استدعى تدخل الشرطة.. رد فعل طائش ضد بعثة غانا بعد الخسارة من الرأس الأخضر

المصدر: البيان

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تعرض كريس هيوتون مدرب منتخب غانا، لمحاولة اعتداء في فندق إقامة بعثة البلاك ستارز، بكوت ديفوار.

جاء ذلك عقب الخسارة المفاجئة التي تعرض لها منتخب غانا 1-2 أمام الرأس الأخضر، في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا.

وبحسب صحيفة "ذا صن" نقلاً عن تقارير صحفية محلية، تعرض هيوتون لهجوم من أحد مشجعي غانا في فندق الإقامة عقب اللقاء، بعد الخسارة أمام الرأس الأخضر، وتم القبض على هذا المشجع من قبل شرطة كوت ديفوار.

وقال هيوتون بعد المباراة: "نشعر بخيبة أمل كبيرة للغاية بسبب النتيجة، لقد دخلنا المباراة بخطة لعب، ثم قمنا بتغييرها للمزيد من الضغط الهجومي ولكننا استقبلنا هدفا صادما قبل النهاية".

وأضاف: "هذه المجموعة من اللاعبين تعرف أيضاً كيف يرى الشعب الغاني هذه المباراة، ويرى هذه البطولة وتوقعاتنا في هذه البطولة، نشعر بخيبة أمل ونسعى لتصحيح الأمور سريعا".

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