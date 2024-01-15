كأس أمم إفريقيا 2023.. كلوب الأكثر سعادة بتعادل مصر وموزمبيق

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

رأت صحيفة «ذا صن»، أن يورغن كلوب مدرب ليفربول، الأكثر سعادة بمشاهدة منتخب مصر بقيادة محمد صلاح، وهو يتعادل أمام موزمبيق المتواضعة 2-2 أمس، في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتوقعت الصحيفة بأن يكون التعادل يمثل ارتياحاً لليفربول، قبل أن يقود صلاح المنتخب المصري الخميس المقبل، أمام المنتخب الغاني أحد المرشحين للفوز بالبطولة، مشيراً إلى أن ليفربول في حاجة ماسة إلى عودة صلاح إلى أنفيلد، حيث يواجه ليفربول تحدياً غير متوقع على اللقب.

وأوضحت أن الخروج المبكر لمصر، التي تنهي دور المجموعات أمام الرأس الأخضر الاثنين المقبل، يعني عودة صلاح لخوض مباريات حاسمة مع تشيلسي وأرسنال، ونشرت حديثاً قبل كأس الأمم الأفريقية، واعترف كلوب خلاله بأنه سيشعر بالسعادة حال خروج مصر من البطولة الأفريقية مبكراً.

وقال كلوب حينها: «قلت (لصلاح) إذا كنت أتمنى لك حظاً سعيداً فهذا كذب، ومن وجهة نظر شخصية، سأكون سعيداً إذا خرجوا من دور المجموعات، ولكن هذا على الأرجح غير ممكن، ويمكنهم المضي قدماً والفوز بها، ومع هذا أتمنى حظاً سعيداً والعودة بصحة جيدة لصلاح، وعلينا أن نتعامل مع البطولة الأفريقية، وسنتعامل معها، وأنا متأكد من أننا سنجد طريقة».

وتناولت الصحيفة الإنجليزية، مباراة مصر وموزمبيق، مشيرة إلى أن صلاح نجم ليفربول، احتاج إلى التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 7 من الوقت بدل الضائع للمباراة، ليتعادل منتخب مصر مع منتخب يحتل المركز 111 عالمياً.

وأوضحت أن منتخب مصر بقيادة صلاح، تجنب بصعوبة هزيمة مفاجئة أمام موزمبيق في كأس الأمم الأفريقية، رغم التوقعات التي كانت تشير إلى فوز مريح وسهل لمصر في الجولة الافتتاحية لمشوارها في البطولة.

وواصلت الصحيفة مشيرة إلى أن منتخب مصر كان في طريقه لهزيمة صادمة، وموزمبيق كانت في طريقها إلى فوز تاريخي، إذ لم يسبق أن حققت أي فوز في كأس الأمم الأفريقية، ولكن صلاح نجح في إنقاذ منتخب بلاده بالتعادل من ركلة جزاء.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز