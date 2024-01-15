كأس أمم إفريقيا 2023.. الرأس الأخضر تضع مصر في مأزق (فيديو)

المصدر: البيان

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حقق منتخب الرأس الأخضر مفاجأة مدوية، بفوزه على غانا بنتيجة 2-1، أمس الأحد، في الجولة الأولى من المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

تقدم منتخب الرأس الأخضر في الدقيقة 17 عن طريق جاميرو مونتيرو، وأدرك منتخب غانا التعادل في الدقيقة 56 عن طريق ألكسندر دجيكو، ثم سجل منتخب الرأس الأخضر هدف الفوز في الوقت القاتل من اللقاء، تحديداً بالدقيقة 92 عن طريق غاري رودريغيز.

وحصد منتخب الرأس الأخضر أول انتصار في هذه المجموعة، واعتلى القمة بعد تعادل منتخبي مصر وموزمبيق بنتيجة 2-2 في الجولة ذاتها.

ويقبع منتخب غانا في المركز الأخير بقيادة مدربه كريس هيوتون بلا رصيد، قبل مواجهة مصر، الخميس المقبل.

لعب منتخب الرأس الأخضر مباراة قوية منذ الدقائق الأولى وهدد مرمى غانا بعدة محاولات على مرمى الحارس ريتشارد أوفوري، ولم تفلح تبديلات غانا بمشاركة القائد أندريه أيو وإيناكي ويليامز في تعزيز الأداء الهجومي للبلاك ستارز الذين قدموا مستويات متواضعة بشكل كبير على مدار اللقاء.

ستكون مباراة مصر وغانا نارية نظراً لأن الطرفين يبحث عن النقاط الثلاث، وجاء تعادل الفراعنة مع موزمبيق ليخذل الجماهير المصرية ويضع اللاعبين تحت ضغط بضرورة الفوز في المباراتين المتبقيتين بالمجموعات، الأمر نفسه مع منتخب غانا الذي سيبحث عن التأهل من بوابة مصر.

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