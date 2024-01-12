تضم نجوماً عالمية يتقدمهم صلاح وحكيمي .. تعرف على تشكيلات المنتخبات العربية في كأس أمم إفريقيا

المصدر: أ ف ب

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في ما يأتي تشكيلات المنتخبات العربية في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم التي تنطلق السبت في ساحل العاج، مع أرقام اللاعبين ومراكزهم وتاريخ الولادة بحسب الاتحاد الإفريقي:

- مصر -* حراس المرمى:

1- أحمد الشناوي (بيراميدز) 14-5-1991

16- محمد الشناوي (الأهلي) 18-12-1988

23- محمد أبو جبل "غاباسكي" (البنك الأهلي) 29-1-1989

26- محمد صبحي (الزمالك) 15-7-1999

* الدفاع:

2- علي جبر (بيراميدز) 1-1-1989

3- محمد هاني (الأهلي) 2-2-1996

4- عمر كمال عبد الواحد (فيوتشر) 29-9-1993

6- أحمد حجازي (الاتحاد السعودي) 25-1-1991

12- محمد حمدي (بيراميدز) 15-3-1995

13- أحمد فتوح (الزمالك) 22-3-1998

15- ياسر ابراهيم (الأهلي) 10-2-1993

21- أحمد سامي (بيراميدز) 1-4-1992

24- محمد عبد المنعم (الأهلي) 1-2-1999

* الوسط:

5- حمدي فتحي (الوكرة القطري) 29-9-1994

8- إمام عاشور (الأهلي) 20-2-1998

14- مروان عطية (الأهلي) 1-8-1998

17- محمد النني (أرسنال الانكليزي) 11-7-1992

20- محمود حمادة (المصري) 1-6-1994

25- أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) 10-1-1996

27- مهند لاشين (بيراميدز) 29-5-1996

* الهجوم:

7- محمود حسن "تريزيغيه" (طرابزون سبور التركي) 1-10-1994

9- أحمد حسن "كوكا" (بينديكسبور التركي) 5-3-1993

10- محمد صلاح (ليفربول الانكليزي) 15-6-1992

11- محمود عبد المنعم "كهربا" (الأهلي) 13-4-1994

18- مصطفى فتحي (بيراميدز) 12-5-1994

19- مصطفى محمد (نانت الفرنسي) 28-11-1997

22- عمر مرموش (أينتراخت فرانكفورت الألماني) 7-2-1999

- الجزائر -* حراس المرمى:

1- مصطفى زغبة (ضمك السعودي) 21-11-1990

16- أنتوني ماندريا (كاين الفرنسي) 25-12-1996

23- رايس مبولحي (شباب بلوزداد) 25-4-1986

26- أسامة بن بوط (اتحاد العاصمة) 11-10-1994

* الدفاع:

2- عيسى ماندي (فياريال الاسباني) 22-10-1991

3- كيفن غيتون (متز الفرنسي) 14-3-1996

4- أمين توغاي (الترجي التونسي) 22-1-2000

5- أحمد توبة (ليتشي الإيطالي) 13-3-1998

15- ريان آيت نوري (ولفرهامبتون الإنكليزي) 6-6-2001

20- يوسف عطال (نيس الفرنسي) 17-5-1996

21- رامي بن سبعيني (بوروسيا دورتموند الألماني) 16-4-1995

24- زين الدين بلعيد (اتحاد العاصمة) 20-3-1999

25- ياسر لعروسي (شيفيلد يونايتد الإنكليزي) 1-1-2001

* الوسط:

6- رامز زروقي (فينورد الهولندي) 26-5-1998

10- سفيان فيغولي (كاراغومروك التركي) 26-12-1989

11- حسام عوار (روما الإيطالي) 30-6-1998

14- هشام بوداوي (نيس الفرنسي) 23-9-1999

17- فارس شايبي (أينتراخت فرانكفورت الألماني) 28-11-2002

19- نبيل بن طالب (ليل الفرنسي) 24-11-1994

21- إسماعيل بن ناصر (ميلان الإيطالي) 1-12-1997

* الهجوم:

7- رياض محرز (الأهلي السعودي) 21-2-1991

8- يوسف بلايلي (مولودية الجزائر) 14-3-1992

9- بغداد بونجاح (السد القطري) 14-11-1991

12- آدم وناس (ليل الفرنسي) 11-11-1996

13- إسلام سليماني (كوريتيبا البرازيلي) 18-6-1988

18- أمين عمورة (سان جيلواز البلجيكي) 9-5-2000

- موريتانيا -* حراس المرمى

1- ناموري دياو (تفرغ زينة) 30-12-1994

16- باباكار نياس (غانغان الفرنسي) 20-12-1996

22- مباكيه ندياي (نواكشوط كينغز) 19-12-1994

* الدفاع:

2- خديم دياو (الهلال السوداني) 7-7-1998

3- علي اعبيد (أراد الروماني) 11-12-1997

5- الأمين با (فارازدين الكرواتي) 24-8-1997

13- نوح محمد العبد (نواذيبو) 24-12-2000

14- دلاهي يالي (الحدود العراقي) 1-11-1997

20- إبراهيما كيتا (مازيمبي الكونغولي الديموقراطي) 8-1-2001

21- الحسن احوبيب (الزوراء العراقي) 31-10-1993

24- بكاري ندياي (القوة الجوية العراقي) 26-11-1998

* الوسط:

4- عمر غاساما (شاتورو الفرنسي) 1-9-1995

6- غوسوما فوفانا (دوكسا كاتوكوبياس القبرصي) 17-12-1992

7- الحاج با (نواذيبو) 5-3-1993

8- محسن بده (نواذيبو) 18-7-1997

10- إدريسا تيام (مسيمير القطري) 2-9-2000

12- باكاري كامارا (فيلفرانش بوجوليه الفرنسي) 4-1-1994

18- سيدي أحمد محمد العبد (نواذيبو) 5-5-2001

26- عمر نغوم (بو الفرنسي) 9-3-2004

* الهجوم:

9- حميه الطنجي (اتحاد طرابلس الليبي) 1-5-1998

11- سليمان آن (داينزي البلجيكي) 5-12-1997

15- سليمان دوكارا (ماغوسا تورك غودجو التركي) 29-9-1991

19- أبو بكاري كويتا (سان تروند البلجيكي) 20-9-1998

23- أعمر سيدي بونا (نواذيبو) 31-12-1998

25- با إبنو با (كونكارنو الفرنسي) 5-1-1993

27- أبوبكر كامارا (الجزيرة الإماراتي) 7-3-1995

- تونس -* حراس المرمى:

1- معز حسن (الافريقي) 5-3-1995

16- أيمن دحمان (الحزم السعودي) 28-1-1997

22- بشير بن سعيد (المنستير) 29-11-1992

* الدفاع:

2- علي العابدي (كاين الفرنسي) 20-12-1993

3- منتصر الطالبي (لوريان الفرنسي) 26-5-1998

4- ياسين مرياح (الترجي) 2-7-1993

12- علي معلول (الأهلي المصري) 1-1-1990

13- حمزة الجلاصي (النجم الساحلي) 29-9-1991

15- أسامة حدادي (غرويتر فورت الألماني) 28-1-1992

20- يان فاليري (أنجيه الفرنسي) 22-2-1999

21- وجدي كشريدة (أتروميتوس اليوناني) 5-11-1995

26- علاء غرام (الصفاقسي) 24-7-2001

* الوسط:

5- محمد علي بن رمضان (فيرينتسفاروش المجري) 6-9-1999

6- حسام تقا (الترجي) 16-8-2000

8- حمزة رفيعة (ليتشي الايطالي) 2-4-1999

10- أنيس بن سليمان (شيفيلد يونايتد الإنكليزي) 16-3-2001

14- عيسي العيدوني (أونيون برلين الألماني) 13-12-1996

17- إلياس السخيري (أينتراخت فرانكفورت الألماني) 10-5-1995

25- محمد بالحاج محمود (لوغانو السويسري) 24-4-2000

* الهجوم:

7- يوسف المساكني (العربي القطري) 28-10-1990

9- هيثم الجويني (الملعب التونسي) 7-5-1993

11- طه ياسين الخنيسي (الكويت الكويتي) 16-1-1992

18- سيف الدين اللطيف (فينترهور السويسري) 22-4-2000

19- بسام الصرارفي (الإفريقي) 25-6-1997

23- نعيم السليتي (الأهلي القطري) 27-7-1992

24- سيف الله الجزيري (الزمالك المصري) 11-2-1993

27- الياس العاشوري (كوبنهاغن الدنماركي) 10-2-1999

- المغرب -* حراس المرمى:

1- ياسين بونو (الهلال السعودي) 5-4-1991

12- منير المحمدي (الوحدة السعودي) 10-5-1989

22- المهدي بنعبيد (الجيش الملكي) 24-1-1998

* الدفاع:

2- أشرف حكيمي (باريس سان جرمان الفرنسي) 4-11-1998

3- نصير مزراوي (بايرن ميونيخ الألماني) 14-11-1997

5- نايف أكرد (وست هام الإنكليزي) 30-3-1996

6- رومان سايس (الشباب السعودي) 26-3-1990

13- يونس عبد الحميد (رينس الفرنسي) 28-9-1987

18- عبد الكبير عبقار (ألافيس الإسباني) 10-3-1999

25- يحيى عطية الله (الوداد البيضاوي) 2-3-1995

26- شادي رياض (ريال بيتيس الإسباني) 17-6-2003

27- محمد الشيبي (بيراميدز المصري) 21-1-1993

* الوسط:

4- سفيان أمرابط (مانشستر يونايتد الإنكليزي) 21-8-1996

7- حكيم زياش (غلطة سراي التركي) 193-1993

8- عزّ الدين أوناحي (مرسيليا الفرنسي) 19-4-2000

10- أمين حارث (مرسيليا الفرنسي) 18-6-1997

11- إسماعيل صيباري (أيندهوفن الهولندي) 28-1-2001

14- أسامة العزوزي (بولونيا الإيطالي) 29-5-2001

15- سليم أملاح (فالنسيا الإسباني) 15-11-1996

16- عبد الصمد الزلزولي (ريال بيتيس الإسباني) 17-12-2001

17- سفيان بوفال (الريان القطري) 17-9-1993

23- بلال الخنوس (غنك البلجيكي) 10-5-2004

24- أمير ريتشادرسون (رينس الفرنسي) 24-1-2002

* الهجوم:

9- طارق تيسودالي (خنت البلجيكي) 2-4-1993

19- يوسف النصيري (إشبيلية الإسباني) 1-6-1997

20- أيوب الكعبي (أولمبياكوس اليوناني) 25-6-1993

21- أمين عدلي (باير ليفركوزن الألماني) 10-5-2000

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