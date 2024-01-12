الركراكي يوجه تحذيراً لأوناحي قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا

المصدر: البيان

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حذر وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب، عز الدين أوناحي لاعب وسط أسود الأطلس، من الانشغال بالعروض الشتوية التي تلقاها مؤخراً.

وشدد الركراكي، على ضرورة تركيز أوناحي في مشواره بكأس أمم إفريقيا، كي يكرر ظهوره المثالي مع المغرب، مثلما فعل في مونديال قطر 2022.

ويلعب أوناحي مع مارسيليا، إلا أن وسائل الإعلام تربطه بمغادرة الفريق الفرنسي، الذي انتقل إليه من أنجيه شتاء العام الماضي، بعد حصوله على مجموعة عروض خلال الميركاتو الشتوي الحالي، آخرها من برينتفورد الإنجليزي، ويسعى أوناحي للظهور بشكل جيد في بطولة إفريقيا، بعد فترة مليئة بالإصابات المتكررة.

وفي الوقت نفسه، ينتظر إسماعيل الصيباري لاعب آيندهوفن، الحصول على نصف فرصة بدلاً من أوناحي، لتقديم نفسه بأفضل صورة، خاصة أن الثنائي يشغل نفس المركز.

وكانت قرعة كأس أمم إفريقيا 2023، أوقعت منتخب المغرب في مجموعة واحدة رفقة تنزانيا وجمهورية الكونغو وزامبيا.

ولم يعرف منتخب المغرب، طريق التتويج بكأس الأمم الإفريقية، سوى مرة وحيدة في نسخة 1976، التي أقيمت في إثيوبيا.

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