2.69 مليار يورو القيمة السوقية لمنتخبات كأس أمم إفريقيا.. والصدارة مغربية

المصدر: وام

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بلغت القيمة السوقية لمنتخبات النسخة الـ34 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024، ما يزيد على 2.69 مليار يورو لـ24 منتخباً مشاركاً في نهائيات البطولة، يتصدرهم المنتخب المغربي بإجمالي 347.40 مليون يورو.

وتنطلق غداً السبت منافسات النسخة الجديدة التي تستضيف كوت ديفوار، للمرة الثانية في تاريخها، خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخباً يتنافسون في 6 مجموعات.

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في القيم السوقية للاعبين والفرق، بلغ إجمالي القيمة السوقية للمنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة، 2.69 مليار يورو، بعد الإعلان رسمياً عن قوائم جميع المنتخبات المشاركة.

ويتصدر المنتخب المغربي، قائمة أعلى المنتخبات المشاركة في البطولة قيمة سوقية، بإجمالي 347.40 مليون يورو، متفوقاً على المنتخب النيجيري المتراجع للمركز الثاني مع بداية الشهر الجاري، بقيمة 335 مليون يورو بعدما كان أول الترتيب قبل أيام.

ويطمح المنتخب المغربي، رابع الترتيب في بطولة كأس العالم الأخيرة 2022، للتتويج بكأس أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حصل على كأس البطولة مرة وحيدة عام 1976 في إثيوبيا.

وتضم قائمة أعلى 10 منتخبات كقيمة سوقية في البطولة، 3 منتخبات عربية فقط من إجمالي 5 منتخبات عربية مشاركة في البطولة وهم المغرب والجزائر ومصر وتونس وموريتانيا.

وبعد المنتخب المغربي المتصدر، يأتي المنتخب الجزائري في المركز السادس بإجمالي 190.45 مليون يورو، ثم المنتخب المصري تاسعاً بـ135.60 مليون يورو، والمنتخب التونسي في المركز الثالث عشر بـ62.80 مليون يورو، ثم المنتخب الموريتاني في المركز الحادي والعشرين بقيمة سوقية 12.38 مليون يورو.

الترتيب الكامل للقيمة السوقية لمنتخبات أمم إفريقيا بالمليون يورو..

المغرب 347.40.

نيجيريا 335.

كوت ديفوار 334.58.

السنغال 274.40.

غانا 196.05.

الجزائر 190.45.

الكاميرون 140.45.

مالي 137.80 .

مصر 135.60.

الكونجو الديمقراطية 110.40.

بوركينا فاسو 99.90.

غينيا 89.40.

تونس 62.80.

جامبيا 42.15.

زامبيا 33.95.

الرأس الأخضر27.20.

غينيا بيساو 26.23.

موزمبيق 25.05.

جنوب أفريقيا 23.03.

أنجولا 22.25.

موريتانيا 12.38.

غينيا 10.

تنزانيا 6.80.

ناميبيا 6.35.

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