منذ 25 عامًا.. منتخب إفريقي يبحث عن فوزه الأول بـ «الكان»

المصدر: البيان

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بعد 3 مشاركات سابقة في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، مازال أحد المنتخبات الإفريقية يبحث عن فوزه الأول والتأهل للمرة الأولى للأدوار الإقصائية من البطولة القارية.

منتخب ناميبيا بدأ رحلته في كأس أمم أفريقيا خلال نسخة 1998 في بوركينا فاسو، لكنه استهل مشواره القاري بالخسارة أمام كوت ديفوار 3/4 بعد مباراة مثيرة، ثم فرض التعادل على أنجولا 3/3 قبل أن يخسر أمام جنوب أفريقيا 1/4، أي أنه سجل 7 أهداف خلال 3 مباريات ومنيت شباكه بـ 11 هدفاً.

وانتظر المنتخب الملقب بالمحاربون الشجعان 10 أعوام قبل العودة إلى كأس أمم أفريقيا من خلال نسخة 2008 في غانا، حيث بدأ مشواره بهزيمة قاسية أمام المغرب 1 / 5 ثم خسر مجددا على يد غانا صاحبة الأرض صفر/ 1 قبل أن ينهي مشواره القاري بالتعادل مع غينيا 1 / 1.

واستمر غياب ناميبيا عن البطولة القارية 11 عاما قبل أن تتأهل لنسخة 2019 في مصر، حيث خسرت أمام المغرب وجنوب أفريقيا بهدف دون رد قبل أن تسقط على يد أفيال كوت ديفوار 1 / 4.

وفي إجمالي مشاركاته في كأس أمم أفريقيا خاض منتخب ناميبيا 9 مباريات حيث خسر في 7 لقاءات وتعادل في 2، دون أن يعرف طعم الفوز، واستقبلت شباكه 24 هدفا مقابل تسجيله 10 أهداف.

وكان المنتخب الناميبي من بين المنتخبات التي تأخر ظهورها في النهائيات الأفريقية حيث غاب الفريق عن المشاركة في تصفيات البطولة حتى 1994 ثم فشل في محاولته الأولى بالتصفيات ليغيب أيضا عن نسخة 1996 بجنوب أفريقيا، فيما نجح في المحاولة الثانية بالتصفيات وشارك في نسخة 1998 ببوركينا فاسو.

وعلى مدار مشواره منذ الانفصال عن جنوب أفريقيا في عام 1990، لم يحقق منتخب ناميبيا سوى لقب وحيد يتمثل في كأس كوسافا للأمم عام 2015.

وشارك منتخب ناميبيا ضمن المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، بعد استبعاد كينيا، ونجح الفريق خلال التصفيات في تحقيق فوز تاريخي على الكاميرون 2 / 1 بعد أن تعادل معها 1 / 1 بينما تعادل مع بوروندي بالنتيجة ذاتها، قبل أن يخسر أمامها 2 / 3 ، أي أنه حقق انتصارا وحيدا مقابل تعادلين وهزيمة، لكنه رغم ذلك احتل المركز الثاني وتأهل رفقة الكاميرون للبطولة القارية.

وقبل المشاركة في النسخة القادمة بأمم أفريقيا، خاض منتخب ناميبيا مباراتين في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث خسر أمام غينيا الاستوائية صفر/ 1 قبل أن يهزم ساوتومي وبرينسيب 2 / 1.

ولكن تبدو فرص منتخب ناميبيا صعبة خلال مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار، بعدما أوقعته القرعة ضمن المجموعة الخامسة، وهي واحدة من أصعب مجموعات البطولة حيث تضم إلى جواره تونس وجنوب أفريقيا ومالي.

وسيفتتح منتخب ناميبيا مشواره بملاقاة منتخب تونس يوم 16 كانون الثاني/يناير على ملعب أمادو جون كوليبالي، وهو نفس الملعب الذي سيشهد مواجهته أمام جنوب أفريقيا بعدها بخمسة أيام، قبل أن ينهي مشواره في دور المجموعات بملاقاة مالي على ملعب لاورينت بوكو يوم 24 من ذات الشهر.

ولم يسبق لمنتخب ناميبيا التأهل لكأس العالم، حيث خاض 51 مباراة من قبل في التصفيات وحقق 12 انتصارا مقابل 11 تعادلا و28 هزيمة.

وتعتبر الهزيمة أمام مصر 1 / 7 و2 / 8 هي الأسوأ في تاريخ ناميبيا، بينما كان الفوز على بوتسوانا 6 / صفر وعلى بنين 8 / 2 هو الأكبر في تاريخ الفريق.

ويعد المركز 68 هو الأعلى في تاريخ منتخب ناميبيا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بينما المركز 167 هو الأسوأ في تاريخه، علما بأنه يحتل المركز 115 حاليا.

وتبلغ القيمة السوقية للاعبي منتخب ناميبيا 5 ملايين و800 ألف يورو، ويعتبر بيتر شالوليلي، مهاجم ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، هو الأعلى قيمة سوقية في الفريق، حيث تبلغ قيمته 5ر2 مليون يورو بحسب موقع "ترانسفير ماركت".

ويتولى المدرب الوطني كولين بنيامين تدريب منتخب ناميبيا ويحمل بيتروس شيتيمبي شارة القيادة، بينما يعتبر دينزل هاوسيب الأكثر مشاركة في تاريخ الفريق برصيد 82 مباراة دولية، بينما يحمل شالوليلي لقب هداف الفريق التاريخي برصيد 16 هدفا.

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