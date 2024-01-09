مدرب السنغال يعلق على زواج ماني قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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علق أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال، على زواج ساديو ماني نجم منتخب أسود التيرانجا ونادي النصر السعودي، قبل أيام من انطلاق كأس الأمم الإفريقية 2023.

وأوضح سيسيه في تصريحات لوسائل الإعلام السنغالية: "الزواج لحظة مهمة كرة القدم هي حياتنا لكن هناك عائلة أيضاً، منتخب السنغال بأكمله بما فيهم أنا كنا نسأل ماني متى سوف تتزوج؟".

ويتواجد منتخب السنغال في المجموعة الثالثة بمنافسات كأس الأمم الإفريقية، رفقةالكاميرون وغينيا وجامبيا.

ويبحث منتخب السنغال الحفاظ على لقبه، الذي تُوج به في نسخته الأخيرة على حساب منتخب مصر بفضل ركلات الترجيح.

ويبدأ منتخب أسود التيرانجا مشوار حملتهم للدفاع عن اللقب يوم 15 يناير الجاري، ضد جامبيا وبعدها يلتقي مع الكاميرون.

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