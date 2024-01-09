قبل أيام من انطلاق كأس أمم إفريقيا.. السنغالي ساديو ماني يحتفل بزفافه

المصدر: البيان

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احتفل النجم السنغالي ساديو ماني المحترف بصفوف النصر السعودي بزفافه، خلال الساعات الماضية، الذي أقامه بمسقط رأسه ببلدة كور ماسار السنغالية، قبل أيام من مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار.

وتدعى زوجة مانى عائشة تامبا، وبحسب وسائل إعلامية فإن علاقة ماني وتامبا كانت سرية لعدة سنوات، قبل أن يعلنا زواجهما مؤخراً.

وتنحدر تامبا من خلفية متواضعة، ومن المثير للاهتمام أنها ليست لها وجود على وسائل التواصل الاجتماعي نهائياً.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً من جلسة التصوير التي أقيمت لماني وزوجته قبل انطلاق الحفل.

ويعتبر ماني الهداف التاريخي لمنتخب السنغال وأبرز اللاعبين في تاريخ الكرة السنغالية، ويستعد اللاعب صاحب الـ 31 عاما لقيادة أسود التيرانجا للدفاع عن لقب كأس الأمم الإفريقية، التي تنطلق 13 يناير الجاري وتستمر حتى 11 فبراير المقبل.

ويلعب المنتخب السنغالي في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات غينيا والكاميرون وجامبيا.

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