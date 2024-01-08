مصر توّجت باللقب سبع مرات في 25 مشاركة..نتائج المنتخبات العربية في نهائيات كأس أمم إفريقيا

المصدر: أ ف ب

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تُعدّ مصر أنجح المنتخبات العربية في كأس أمم إفريقيا في كرة القدم، إذ توّجت باللقب سبع مرات في 25 مشاركة، يليها الجزائر بلقبين وكل من تونس والمغرب والسودان بلقب واحد.

وتوّجت مصر بسبعة ألقاب قياسية أعوام 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010، فيما أحرزت الجزائر لقبي 1990 و2019، السودان 1970، المغرب 1976، وتونس 2004.

وحلّت ليبيا وصيفة في 1982، شاركت موريتانيا مرتين في 2019 و2021 قبل النسخة المقبلة في ساحل العاج، وجزر القمر مرّة يتيمة في 2021، بينما لم يبلغ منتخبا الصومال وجيبوتي النهائيات.

وتشارك في النسخة الرابعة والثلاثين في ساحل العاج، بين 13 كانون الثاني/يناير و11 شباط/فبراير، خمسة منتخبات عربية هي مصر والمغرب والجزائر وتونس وموريتانيا.

- مصر -

بعد غياب عن ثلاث نسخ بين 2012 و2015، حلّت مصر مع نجمها محمد صلاح وصيفة مرتين في 2017 وراء الكاميرون ومطلع 2022 عندما خسرت بركلات الترجيح أمام السنغال. كانت العلامة الفارقة في العقد الأول من الألفية، إذ توّجت بقيادة المدرّب حسن شحاتة ثلاث مرات متتالية في 2006 و2008 و2010.

أحرزت اللقب في أوّل نسختين (1957 و1959) عندما شاركت ثلاثة منتخبات فقط في البطولة. حلّت وصيفة لاثيوبيا في 1962 ثم بلغت نصف النهائي ست مرات، قبل أن تتذوّق طعم اللقب مجدداً على أرضها في 1986 على حساب الكاميرون بركلات الترجيح.

تراجع مستواها في النسخ الخمس التالية قبل أن تعود بلقبها الرابع من بوركينا فاسو 1998 على حساب جنوب إفريقيا 2-0.

عاشت فترتها الذهبية مع شحاتة، فتوّجت في 2006 بركلات الترجيح أمام ساحل العاج، 2008 على الكاميرون بهدف محمد ابو تريكة، و2010 ضد غانا بهدف محمد ناجي جدّو.

- الجزائر -

شاركت الجزائر 19 مرة في النهائيات، واحرزت لقبها الأول عام 1990 على أرضها على حساب نيجيريا 1-0، والثاني في مصر عام 2019 ضد السنغال 1-0 بقيادة رياض محرز.

انتظرت حتى 1968 لتشارك للمرة الأولى، ثم واظبت على المشاركة مع بعض الاستثناءات بدءاً من 1980 عندما حلت وصيفة لنيجيريا (0-3). ودّعت النسخة الماضية من دور المجموعات دون أي فوز.

- المغرب -

شارك المغرب 18 مرّة أوّلها في 1972 واحرز اللقب في مشاركته الثانية عام 1976 في اثيوبيا. بعد أن خرج من الدور الأوّل ست مرات في 7 مشاركات بين 2000 و2013، واظب على التأهل إلى الأدوار الاقصائية في النسخ الثلاث الأخيرة.

غاب المغرب الذي خسر نهائي 2004 امام تونس، عن نسخة 2015 التي كان من المقرر أن يستضيفها، إلا انه طلب تأجيلها بسبب انتشار وباء ايبولا في دول افريقية، فنقلت البطولة الى غينيا الاستوائية وحُرم المشاركة. خرج في النسخة الماضية من الدور ربع النهائي أمام مصر بعد التمديد.

- تونس -

خاضت تونس النهائيات 20 مرّة بدءاً من 1962 واحرزت اللقب مرّة وحيدة على أرضها في 2004 على حساب المغرب 2-1.

وفي استضافتها الأولى عام 1965، كانت على وشك احراز اللقب لولا عودة غانا بقوة وفوزها 3-2 بعد التمديد.

غابت حتى 1978 عندما حلت رابعة، ثم مرّة جديدة بين 1982 و1994. ومذذاك الوقت تشارك من دون انقطاع. حلت وصيفة لجنوب افريقيا في 1996، وخرجت في النسخة الماضية من الدور ربع النهائي أمام بوركينا فاسو.

في 2015، تعرّضت لخسارة أثارت جدلاً تحكيمياً كبيراً في ربع النهائي أمام غينيا الاستوائية المضيفة 1-2 بعد التمديد.

- السودان وليبيا وموريتانيا وجرز القمر-

شارك السودان 9 مرات بدءاً من النسخة الاولى على أرضه في 1957، وفي استضافته الثانية عام 1970 أحرز اللقب على حساب غانا بهدف.

انقطع عن المشاركة بين 1976 و2008 ثم بلغ ربع نهائي 2012. ودّع النسخة الماضية من دور المجموعات.

شاركت ليبيا ثلاث مرات في النهائيات، وفي الأولى التي استضافتها عام 1982 خسرت النهائي بركلات الترجيح أمام غانا. خرجت بعدها من الدور الاول في نسختي 2006 و2012.

شاركت موريتانيا مرتين 2019 و2021 عندما ودّعت من دور المجموعات دون أي فوز، فيما خاضت جزر القمر النهائيات مرة وحيدة في 2021 وحققت فوزاً لافتاً على غانا 3-2.

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