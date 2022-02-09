سرقة مدرب السنغال على المُباشر.. فيديو

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعرض مُدرب منتخب السنغال، أليو سيسي، للسرقة على المباشر خلال العودة أمس إلى السنغال، وذلك مُباشرة بعد وصوله إلى العاصمة السنغالية داكار للاحتفال رفقة السنغاليين باللقب القاري الأول في تاريخ أسود التيرانغا.

وتعرض أليو سيسي لسرقة قبعته على المباشر وسط الحشود من قبل أحد الأنصار ما جعله ينزعج من هذا التصرف.

يذكر أن المنتخب السنغالي توج بكأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون بعد التغلب في النهائي على المنتخب المصري بضربات الترجيح.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز