رئيس السنغال يتخذ قرارات تاريخية بعد التتويج الأفريقي

المصدر: البيان

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أصدر الرئيس السنغالي ماكي سال، اليوم الاثنين، قرارات وصفت بـ"التاريخية"، للاحتفال بتتويج منتخب "أسود التيرانغا" بلقب كأس أمم أفريقيا لأول مرة في تاريخه.

وأعلن سال، أن "يوم الاثنين عطلة وطنية في أنحاء البلاد"، مؤكدا إلغاء "محطته الأخيرة في جولة أفريقية، حيث كان من المقرر أن يزور جزر القمر، من أجل الترحيب بلاعبي المنتخب لدى عودتهم إلى داكار اليوم الاثنين، حسب التلفزيون الرسمي.

وكتب سال على "تويتر"، ليل الأحد: "أبطال أفريقيا. يا له من فريق! لقد فعلها. لحظة جميلة في كرة القدم، لحظة جميلة من التواصل والاعتزاز الوطني. مبارك لأبطالنا. الكأس هنا. شكرا".

وفاز منتخب السنغال بكرة القدم على نظيره المصري، أمس الأحد، في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون، واقتنص لقب كأس البطولة لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز 4-2 على مصر بركلات الترجيح.

ولأول مرة في تاريخ كأس الأمم، يلجأ فريق إلى الوقت الإضافي في أربع مباريات متتالية، حيث لعبت مصر 120 دقيقة في ثلاث مباريات سابقة أمام ساحل العاج والمغرب والكاميرون.

وهذه هي المرة الثانية في ثلاث نسخ التي تخسر فيها مصر في النهائي بعد هزيمتها أمام الكاميرون في 2017.

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