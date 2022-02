نجم ليفربول: عدم تسديد صلاح ركلة جزاء في نهائي أمم إفريقيا جنون

ت + ت - الحجم الطبيعي

أظهر جيمي كاراجر، نجم ليفربول الإنجليزي السابق، دهشته من عدم تسديد محمد صلاح نجم المنتخب المصري، ضربة ترجيح في المباراة النهائية أمام السنغال.

ووصف النجم الإنجليزي ما حصل مع المصري بـ"الجنون" وأعاد للذاكرة ما حصل مع كريستيانو رونالدو منذ سنوات بين البرتغال وإسبانيا.

ونشر تغريدة جاء فيها : "هذا هو السبب في أن أفضل منفذ ركلة جزاء يجب ألا يحتل المركز الخامس على الإطلاق. عدم تسديد محمد صلاح لركلة جزاء لمصر في ركلات الترجيح في النهائي جنون. كما حدث لرونالدو منذ سنوات بين البرتغال وإسبانيا.".

وتوج منتخب السنغال بنتيجة (4-2) بركلات الترجيح بعد التعادل من دون أهداف على مدار 120 دقيقة في اللقاء النهائي.

ولم يسدد صلاح أي ضربة ترجيح، انتظارا لتسديد الضربة الخامسة في الركلات الترجيحية.

