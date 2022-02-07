سبب وفاة مهندس مصري عقب مباراة مصر والسنغال

المصدر: البيان

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لقي مهندس شاب مصرعه بسكتة قلبية في الساعة الأولى من صباح اليوم، بعد انتهاء مباراة مصر والسنغال فى نهائي كأس الأمم الإفريقية، والتى انتهت بفوز المنتخب السنغالي بركلات الترجيح.

وتداول صفحات التواصل الاجتماعي خبر وفاة مشجع المهندس خالد بيومي، من أبناء بورفؤاد، وأوضح رواد «فيسبوك» أن الفقيد كان يجلس مع المشاهدين على إحدى المقاهي بمدينة بورفؤاد، ومع حماسة التشجيع للمنتخب المصري كان يجلس «بيومي» بهدوء وبانتباه آملا في فوز المنتخب على السنغال، وفور انتهاء المباراة سقط مغشيا عليه، واستدعي رواد المقهى الإسعاف ونُقل المصاب إلى مستشفى الحياة بورفؤاد التابعة للتأمين الصحي الشامل.

وأعلن مصدر مسؤول بمستشفى الحياة بورفؤاد، أن الفقيد وصل إلى المستشفى عن طريق سيارة الإسعاف وقلبه متوقف، وأجريت له صدمات كهربائية، إلا أنها باءت بالفشل ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وأوضح المصدر، أن سبب الوفاة هي سكتة قلبية ناتجة عن تعرضه لصدمه عصبية قوية.

وأعلنت الصفحة الرسمية لنادي التجديف ببورسعيد خالص عزاءها للراحل المهندس خالد بيومي، عضو مجلس إدارة النادي السابق، وذكرا أن موعد صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بالجامع الكبير بمدينة بورفؤاد بجوار السوق والدفن فى مقابر الأسرة ببورسعيد باب 2.

وتوالت التعليقات على موقع «فيسبوك» بالدعاء للفقيد بالرحمة، محذرة من أن السكتة القلبية أخطر عيوب كرة القدم التى هي غالب ومغلوب، ودعوا له بالرحمة والمغفرة.

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