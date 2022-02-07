"خسرت النهائي مرتين".. فيديو أبكى المصريين

المصدر: البيان

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خيمت حالة من الحزن والأسى على الجماهير المصرية بعد خسارة نهائي كأس الأمم الإفريقية بركلات الترجيح أمام نظيره السنغالي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد.

لكن دموع نجم مصر محمود حسن تريزيغيه، تصدرت حديث رواد السوشيال ميديا، وخطفت الأنظار.

ولم تكن دموع «تريزيجيه» فقط التي أحزنت رواد السوشيال ميديا، بل إشارته بأصابع يديه، وحديثه لعمرو السولية، الذي يكاد تكون مفهوم لجميع مشجعي كرة القدم، دون الحاجة إلى سماعه، فهو يقول انه خسر نهائي أفريقيا مرتين.

وسرعان ما تعاطف رواد السوشيال ميديا على مختلف المنصات، خاصة «تويتر»، مع مقطع الفيديو المتداول للاعب محمود حسن تريزيغيه، والذي يظهر لحظات بكاء اللاعب بعد المباراة، وإشارته بخسارة النهائي الثاني لبطولة أفريقيا.

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