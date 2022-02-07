ماذا قال ساديو ماني لصلاح بعد التتويج باللقب الإفريقي؟

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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‏كشف النجم السنغالي ساديو ماني، عن حديث هامس دار بينه وبين زميله في ليفربول الانجليزي وقائد المنتخب المصري محمد صلاح بعد انتهاء مراسم التتويج في بطولة كأس الامم الافريقية التي أحرز فيها منتخب السنغال اللقب.

وأكد ماني انه كان حريصاً على مقابلة صلاح بعد التتويج ليقول له كلمة صدق في حقه لأن خسارة اللقب لا تقلل منه ولا من منتخب مصر القوي، وقال ماني تفصيلاً: "قلت لمحمد صلاح أنت تبقى دائماً لاعباً كبيراً، وأنا أكن لك كل الاحترام، أردت الفوز باللقب ولم يحدث، ولكن مازال أمامك العديد من الأحداث الرياضية التي تريد الفوز بهh".

وعبر ماني عن احترامه الكبير لمحمد صلاح ولمنتخب مصر، جاء ذلك خلال حديثه بعد تتويجه بالميدالية الذهبية مع منتخب بلاده وتتويجه شخصياً بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

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