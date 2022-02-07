10 أخطاء تنظيمية في بطولة أفريقيا بالكاميرون

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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سجلت النسخة 33 لبطولة كأس الأمم الأفريقية، التي اختتمت مساء أمس الأحد في الكاميرون، مجموعة من الأخطاء التنظيمية التي قالت كثيراً من مستوى التنظيم وأدت لحدوث ضحايا ومصابين، ونجمت عنها مواقف غريبة غير مألوفة في تنظيم البطولات الكبيرة، ومن خلال رصد ما حدث في البطولة من أخطاء تنظيمية، وصل العدد 10 أخطاء فادحة كانت على النحو التالي:

1-حادثة التدافع قبل مباراة الكاميرون وجزر القمر التي شهدت وفاة ثمانية أشخاص وإصابة 38 شخصاً بجروح.

2-سرقة بعض معدات المؤتمر الصحفي لمباراة تونس ضد بوركينا فاسو من قبل مالكها.

3- 6 لاعبين من منتخب غامبيا يتقاسمون نفس غرفة النوم والحمام.

4-انقطاع الكهرباء قبل بداية المؤتمر الصحفي لمباراة السنغال وغينيا الاستوائية.

5-إلغاء تمارين لمنتخب تونس بسبب تهديدات ارهابية في المدينة.

6-نشر غسيل أقمصة منتخب مالاوي على جذع الشجرة للتجفيف.

7-اعتداء على صحفيين جزائريين بالسلاح.

8-تغيير كرة مباراة مصر & نيجيريا 3 مرات.

9-أخطاء تنظيمية مثل فشل عزف النشيد الموريتاني.

10-صافرة نهاية مباراة تونس ومالي قبل نهاية وقتها الأصلي.

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