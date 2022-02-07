الفراعنة الأكثر فوزا بلقب أفضل لاعب في كأس أفريقيا وماني أحدث المنضمين

المصدر: د ب أ

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رغم مشاركة أبرز نجوم القارة المحترفين في أكبر الأندية الأوروبية خلال النسخ الماضية لكأس الأمم الأفريقية ، كان لنجوم المنتخب المصري الفائز باللقب سبع مرات سابقة نصيب الأسد في الفوز بلقب أفضل لاعب في البطولة.

وسبق لنجوم المنتخب المصري أن توجوا بلقب أفضل لاعب في البطولة ثلاث مرات في منتصف القرن الماضي وذلك في أعوام 1957 و1959 عندما فازت مصر بلقب أول بطولتين و1963 عندما أحرزت غانا لقب البطولة.

وبعدها ، فاز أحفاد الفراعنة بلقب أفضل لاعب في البطولات الثلاث المتتالية التي فاز بها الفريق بلقب البطولة في السنوات القليلة الماضية وذلك في أعوام 2006 و2008 و2010 .

وأصبح نجوم المنتخب المصري هم الأكثر فوزا بلقب أفضل لاعب في البطولة برصيد ستة ألقاب مقابل خمسة للكاميرون كان أحدثها من نصيب كريستيان باسوجوج في النسخة الحادية والثلاثين عام 2017 بالجابون.

وفي المقابل ، ذهب اللقب لغانا في ثلاث نسخ.

وأصبح أحمد حسن (الصقر) هو اللاعب الوحيد الذي توج بهذا اللقب في بطولتين وذلك في عامي 2006 بمصر و2010 بأنجولا.

والقائمة التالية توضح سجل الفائزين بلقب أفضل لاعب في كل من بطولات كأس الأمم الأفريقية :

بطولة عام أفضل لاعب



1957المصري محمد دياب العطار (الديبة)

1959 المصري محمود الجوهري

1962 الإثيوبي منجستو وركو

1963 المصري حسن الشاذلي

1965 الغاني أوسي كوفي

1968 كازادي موامبا (الكونغو الديمقراطية)

1970 الإيفواري لوران بوكو

1972 الكونغولي فرانسوا مبيلي

1974 نداي مولامبا (زائير)

1976 المغربي أحمد فراس

1978 الغاني كريم عبد الرزاق

1980 النيجيري كريستيان تشوكو

1982 الليبي فوزي العيسوي

1984 الكاميروني تيوفيلي أبيجا

1986 الكاميروني روجيه ميلا

1988 المغربي عزيز بودرباله

1990 الجزائري رابح ماجر

1992 الغاني عبيدي بيليه

1994 النيجيري رشيدي ياكيني

1996 الزامبي كالوشا بواليا

1998 الجنوب أفريقي بينديكت مكارثي

2000 الكاميروني لوران إيتام

2002 الكاميروني ريجبور سونج

2004 النيجيري أوجستين جاي جاي أوكوشا

2006 المصري أحمد حسن

2008 المصري حسني عبد ربه

2010 المصري أحمد حسن

2012 الزامبي كريستوفر كاتونجو

2013 جوناثان بيترويبا (بوركينا فاسو)

2015 الغاني كريستيان أتسو

2017 الكاميروني كريستيان باسوجوج

2019 الجزائري إسماعيل بن ناصر

2021 السنغالي ساديو ماني

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