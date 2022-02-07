السيسي للاعبي المنتخب المصري: كسبتم احترام الجميع وقادرون على تحقيق الأفضل

المصدر: البيان

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وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تحية تقدير للاعبي المنتخب المصري على الرغم من خسارته نهائي كأس الأمم الإفريقية، بعد أن انهزم من المنتخب السنغالي بضربات الترجيح

وقال الريس المصري عبر حسابه على تويتر: أود أن أتوجه بكل التحية والتقدير للاعبي منتخبنا الوطني لكرة القدم على ما قدموه من أداء عال في بطولة كأس الأمم الإفريقية.



وأضاف: لقد أديتم ما عليكم، وكسبتم احترام الجميع، وكنتم على قدر الثقة، وشرفتم بلدكم، وإننا جميعا على ثقة بأنكم ستعوضون هذا اللقب وتسعدون المصريين بالصعود إلى المونديال.

وتابع: ثقتنا بكم وبقيادتكم الفنية لم تهتز، فما قدمتمونه يثبت أنكم قادرون على تحقيق الأفضل إن شاء الله.

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