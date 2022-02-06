"مكة" تتوقع نتيجة نهائي أمم إفريقيا

المصدر: وكالات

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مكة محمد صلاح، ابنه قائد المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، توقعت فوز المنتخب المصري على نظيره السنغالي في نهائي أمم أفريقيا، التي تقام اليوم "الأحد"عند الساعة الــ 11 بتوقيت الإمارات.

وكشف محمد صلاح عن توقع ابنته لنتيجة مباراة مصر والسنغال قائلاً: "مكة عايزاني أرجع البيت في أسرع وقت لأننا قريبين من بعض جداً، وهي عارفة إني مع المنتخب، وكانوا هي وزوجتي بيفكروا يحضروا، لكن كان الأمر صعب جداً بسبب السفر، وعدد الساعات". لحسب المصري اليوم.

وأضاف محمد صلاح: "مكة دعتلي بالفوز في نهائي أفريقيا، وطالما مكة دعت يبقى خلاص هنكسب النهائي".

وإكد صلاح أن مفتاح الفوز أمام السنغال سيكون خوض المباراة أفضل من كل المباريات الماضية من أجل الانتصار وحصد اللقب الغالي والغائب عن المنتخب المصري منذ سنوات عديدة.

ويسعى منتخب مصر لاقتناص اللقب القاري الثامن في تاريخه، بعد تتويجه به في أعوام 1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، و2010، بينما تطمح السنغال للظفر بأول لقب في تاريخها، مع جيل كروي أسطوري يقوده النجم ساديو ماني.

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