بالفيديو.. وصول أول فوج من الجمهور المصري للكاميرون ضمن 8 رحلات

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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وصلت قبل 6 ساعات من موعد انطلاقة مباراة مصر والسنغال في نهائي كأس افريقيا، أول رحلتين تقل الجماهير المصرية إلى مطار العاصمة الكاميرونية ياوندي، ضمن 8 رحلات خاصة أقلعت من مطار القاهرة صباح ونهار الأحد لمساندة "الفراعنة" في النهائي الإفريقي، وأشار موقع "مصراوي" إلى إقلاع 3 رحلات من مبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم، ورحلتين تابعتين لشركة "إير كايرو"، ورحلة تابعة لشركة المصرية العالمية للطيران وتم تخصيص بوابة لدخول الجمهور ضمن تسهيل الإجراءات، وأقلعت ٥ رحلات خاصة لشركة "مصر للطيران" من مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، لنقل نحو 1400 راكب من المشجعين.

وأوضح المشجع "أحمد الشاعر" في اتصال مع "البيان الرياضي" من ياوندي بعد دقائق من وصوله ياوندي ضمن الفوج الأول للمشجعين، ان الترتيبات كانت أكثر من جيدة من القاهرة حتى ياوندي، مشيراً إلى ان الجمهور المصري أضفى أجواء خاصة للنهائي منذ لحظة وصول أول رحلتين لمطار ياوندي.

وأوضح السفير المصري في الكاميرون مدحت المليجي في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي إبراهيم فايق في قناة "اون سبورت" ان الترتيبات في الكاميرون تمت على أعلى مستوى لتسهيل استقبال ودخول الجمهور المصري وسيكون الدخول مبكراً للإستاد وهناك تعليمات بعدم دخول الجماهير بعد الساعة الخامسة والنصف مساءً لأن رئيس الجمهورية في الكاميرون سيكون حاضراً، وتوقع السفير المليجي أن يصل العدد 3 الآف من الجمهور المصري داخل الاستاد وتم تخصيص 50 بص لخدمة الجمهور من المطار إلى الاستاد.

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