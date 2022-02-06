لمن سيبتسم اللقب الإفريقي؟.. "ملحمة" كروية بين مصر والسنغال الليلة

المصدر: وكالات

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تتجه أنظار عشاق الكرة العربية والإفريقية عامة والمصرية والسنغالية خاصة، مساء اليوم الأحد، صوب العاصمة الكاميرونية ياوندي، التي تحتضن نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية بين مصر والسنغال.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الجنوب إفريقي، فيكتور غوميز، صفارة بداية المباراة النهائية للنسخة الـ33 لبطولة القارة السمراء، اليوم الأحد، في تمام الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات في ملعب "باول بيا ستاديوم" في العاصمة ياوندي.

ويتربع المنتخب المصري على عرش صدارة الفائزين بالبطولة برصيد 7 ألقاب، ويبحث عن الثامن في الكاميرون، والأول له منذ عام 2010.

بينما لا يزال المنتخب السنغالي يبحث عن اللقب الأول في تاريخه، من خلال النهائي الثاني له على التوالي والثالث، في تاريخه حتى الآن.

وينحاز التاريخ لمنتخب "الفراعنة" في مواجهاته المباشرة ضد نظيره السنغالي، فقد سبق لهما أن التقيا 11 مرة في مختلف البطولات، بين تصفيات كأس العالم، وكأس أمم إفريقيا، والمباريات الودية، فاز فيها منتخب مصر على السنغال في ست مناسبات، مقابل أربع هزائم، وتعادل واحد.

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