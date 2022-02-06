"ريمونتادا" كاميرونية تقودها لاحراز المركز الثالث في أمم أفريقيا

المصدر: د ب أ

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حصد منتخب الكاميرون المركز الثالث في بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على منتخب بوركينا فاسو 5 / 3 بركلات الترجيح اليوم السبت في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 3/3.

وتقدم منتخب بوركينا فاسو بهدف سجله ستيف ياجو في الدقيقة 24 فيما جاء الهدف الثاني في الدقيقة 43 عندما مرر عيسى كابوري كرة عرضية اصطدمت بحارس منتخب الكاميرون أندريه أونانا وغيرت اتجاهها قبل أن تعانق الشباك، ثم سجل جبريل أوتارا الهدف الثالث لبوركينا فاسو في الدقيقة 49.

في المقابل سجل أهداف المنتخب الكاميروني ستيفن باهكوين في الدقيقة 71 وفنسان أبو بكر (هدفين) في الدقيقتين 85 و87.

وفي ركلات الترجيح سجل للمنتخب الكاميروني فنسان أبو بكر ومومي نجاماليو وكارل توكو إكامبي وبيير مالونج وأمبرويسأويونجو.

فيما سجل لمنتخب بوركينا فاسو عيسى كابوري وسومايلا أوتارا وستيف ياجو، وأضاع إبراهيم توري.

وكان منتخب بوركينا فاسو خسر أمام نظيره السنغالي في الدور قبل النهائي 1 / 3، فيما خسر المنتخب الكاميروني في الدور قبل النهائي أمام المنتخب المصري 1 / 3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وتختتم منافسات البطولة غدا الأحد عندما يلتقي المنتخب المصري مع نظيره السنغالي في المباراة النهائية.

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