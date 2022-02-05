كيروش يكشف مفاجأة مدوية عن بكاري غاساما

المصدر: البيان

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كشف البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، "مفاجأة مدوية" عن الحكم الغامبي بكاري غاساما حدثت قبل بداية المباراة أمام الكاميرون، في نصف نهائي كأس إفريقيا،مشيراً إلى ان غاساما جاء إلى الفريق في غرفة خلع الملابس لتخويفه.

وأثار الحكم غاساما غضب المصريين بسبب كثرة المخالفات التي احتسبها للمنتخب الكاميروني، فضلا عن تجاهله بعض الأخطاء التي قام بها لاعبو الأسود ضد الفراعنة.

كما منح غاساما مدرب الفراعنة كيروش بطاقة صفراء للاعتراض، قبل أن يقوم بطرده في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني.

وفي حديثه للصحفيين، بعد نهاية المباراة، قال كيروش: "مرة أخرى، ولسوء الحظ، عيّنوا هذا النوع من الحكام لمباراة بهذا المستوى".

وأضاف: "حكام ليست لديهم خبرة ولا مستوى، هدفهم الوحيد الاستعراض".

وتابع: "بدأ الأمر في غرفة الملابس، حيث قبل أن نبدأ المباراة، جاء غاساما إلينا لتخويفنا"، وفقا لما نقله موقع سكاي نيوز.

وأوضح مدرب الفراعنة أنه رغم كل ما فعله غاساما "كنا أفضل فريق في الشوط الثاني وفي ركلات الترجيح".

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