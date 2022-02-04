فيكتور جوميز حكماً لنهائي كأس الأمم الأفريقية

المصدر: البيان

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن تعيين الجنوب إفريقي فيكتور جوميز حكما لنهائي كأس الأمم بين مصر والسنغال.

وأسندت لجنة الحكام بالكاف مباراة النهائي، لفيكتور جوميز، ويضم طاقمه كل من: زخيلي سويلا كمساعد أول، وسورو فاتسواني، من ليسوتو كمساعد ثان.

ويتولى تقنية الفيديو الحكم المغربي عادل زوراق، ويعاونه فيها مواطنته بشرى كربوبي، والمغربي الثالث زكريا برنسي، فيما يكون الكونغولي جان جاك ندالا حكمًا رابعًا، ومواطنه أوليفيه سفاري حكمًا مساعدًا ثالثًا.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع السنغال في النهائي يوم الأحد القادم في تمام التاسعة مساء.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع السنغال في النهائي يوم الأحد القادم في تمام التاسعة مساء بتوقيت مصر الحادية عشرة بتوقيت الإمارات .

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